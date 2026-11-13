대전 ‘유스 성골’ 17살 김지호, ‘인재 사관학교’ 오스트리아 잘츠부르크 이적

사진=대전하나시티즌 제공

또 한 명의 유망주가 유럽 무대로 향한다. 프로축구 대전하나시티즌 유망주 2009년생 김지호(17)가 오스트리아 명문 구단 FC 레드불 잘츠부르크로 이적한다.

12일 대전에 따르면 이번 이적은 대전이 하나금융그룹에 인수된 이후 배출한 통산 4번째 유럽행이다. 김지호는 대전 유소년 팀을 차례대로 밟고 준프로 계약까지 한 ‘대전 유스 성골’ 출신이다. 아직 프로 데뷔전은 치르지 않았다.

김지호는 신장 188㎝의 장신 윙포워드다. 주발인 오른발뿐만 아니라 양발을 자유자재로 활용할 수 있다.

김지호가 새롭게 둥지를 트는 잘츠부르크는 오스트리아 분데스리가를 대표하는 명문 구단이다. 전 세계 유망주들을 발굴해 유럽 빅리그 선수로 성장시키는 ‘유럽 최고의 인재 사관학교’로 손꼽힌다. 엘링 홀란(맨체스터 시티), 사디오 마네(알나스르), 황희찬(샬케) 등 수많은 스타 플레이어들이 잘츠부르크를 거쳤다.

김지호는 “대전은 축구 선수로 성장할 수 있게 해준 소중한 터전이었다”며 “이제 새로운 도전을 위해 해외로 떠나게 됐지만 대전에서의 시간과 추억을 잊지 않겠다. 더 큰 무대에서 성장한 모습으로 보답하겠다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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