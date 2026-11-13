[로드 투 아시안컵②] 원점으로 돌아간 축구협회장 선거…아시안컵이 예정대로 열렸다면

사진=대한축구협회 제공

대한축구협회는 차기 회장 선거를 치르지 못한 채 표류하고 있다. 한국 축구의 조타실을 지켜야 할 선장이 없는 상황, 혼란 그 자체다. 당장 발등에 떨어진 불은 대표팀 사령탑을 두고 갈팡질팡이다. 로베르트 모레노 임시 감독에게 지휘봉을 계속 맡길 것인지, 새로운 정식 감독을 선임할 것인지 결단해야 한다. 한 달 앞으로 다가온 아시안컵, 행정 리더의 부재로 대표팀 선수들은 더 불안에 떤다. 믿고 의지할 감독이 누군지도 모른다. 최종 결정에 책임질 수장이 없는 상황에서 섣불리 방향타를 돌리기도 어렵다. 감독 선임을 둘러싼 논의는 공회전하고, 대표팀은 대회를 앞두고도 중심을 잡지 못하는 최악의 상황에 놓였다.

2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 예정대로 내년 1월 개막을 가정해 작성한 가상의 시나리오다. 다행히 아시안컵 일정이 오는 12월로 연기되면서 약 1년의 시간은 벌었다. 행운의 시간, 금(金)처럼 활용해야 한다.

사진=대한축구협회 제공

한국 축구를 책임질 대한축구협회장 선거가 원점으로 돌아갔다. 축구협회는 다음 달 차기 회장을 선출할 계획이었지만, 국제축구연맹(FIFA)이 비밀투표 원칙 훼손 가능성 등을 지적하면서 제자리로 돌아갔다. 예견된 혼란이었다. K-혁신위원회 출범 당시부터 FIFA의 제동 가능성이 거론됐고, 지난 8월에는 FIFA가 혁신위 활동 관련 자료를 요청하기도 했다. 그럼에도 협회는 혁신위가 제안한 ‘전자투표 활용 2만명 직선제’를 추진했고, 결국 FIFA와 AFC의 우려가 담긴 공동 서한을 받은 뒤 선거를 연기했다. 현행 규정상 차기 회장 선출 시한은 내년 3월까지다. 남은 기간 안에 선거 방식을 바로잡고 새로운 수장을 뽑아야 하는 과제를 안았다.

수장이 없는 협회로선 여론과 K-혁신위의 요구를 외면하기 어려웠을 터. 하지만 한국 축구의 구심점으로서 국제기구와의 소통이 충분했는지는 의문이다. 새로운 선거 제도를 준비하는 과정에서 FIFA 등에 수시로 의견을 구하고 문제 소지가 없는지 확인했어야 했다. 충분한 사전 협의를 통해 시행착오를 줄일 수 있었다는 지적이다.

더 큰 문제는 대표팀 운영이다. 아시안컵 연기로 시간을 벌었지만, 협회장 선거 또한 미뤄지면서 중차대한 의사 결정이 어려워졌다. 대표적인 예가 사령탑이다. 모레노 감독의 거취는 11월 A매치 2연전 이후 결정해야 할 과제다. 시간적 여유는 생겼지만 근본적인 문제는 해결되지 않았다. 최종 책임자의 부재로 의사결정이 지연되거나 외부 여론에 흔들릴 수 있다는 불안감은 여전하다.

사진=대한축구협회 제공

우연히 얻은 여유는 행정 실패의 면죄부가 될 수 없다. 이마저 허비한다면 최악의 시나리오는 다시 펼쳐진다. 회장 선거는 한국 축구를 바로 세울 첫 단추다. 그 첫 단추조차 제대로 끼우지 못한다면 대표팀의 경쟁력 강화와 장기적인 발전을 논하기 어렵다. 더 이상 같은 혼란을 반복해서는 안 된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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