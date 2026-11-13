모래알에서 원팀으로…개인 아닌 조직으로 답 찾아야

사진=대한축구협회 제공

좋은 재료가 있다고 반드시 훌륭한 요리가 완성되는 건 아니다. 한국 축구도 마찬가지다. 세계적인 선수들의 능력을 하나로 묶어낼 최적의 조리법이 필요하다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 지난 9~10월 A매치 4연전에서 2승1무1패를 기록했다. 성적표보다 아쉬웠던 건 경기 내용이다. 특히 강한 상대를 만나면 약점이 두드러졌다. 선수들이 유기적으로 움직이지 못했고, 공수 간격도 흔들렸다. 상대 압박에 고전하는 장면도 반복됐다. 손흥민(LAFC), 이강인(AT 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 뛰어난 선수를 보유하고도 시너지 효과를 내지 못했다.

가장 시급한 과제는 조직력이다. 한국은 우루과이전에서 점유율 59%를 기록하고도 1-4로 완패했다. 특히 전반에만 3골을 허용하며 수비 조직력의 한계를 드러냈다. 정우원 쿠팡플레이 해설위원은 “조직력 문제가 있다. 수비할 때 하나의 모습으로 움직여야 하는데, 강팀을 상대로 좋지 않은 모습을 많이 보였다”며 “조직력도 애매하고 전술도 애매하다. 확실한 힘이 없는 느낌”이라고 진단했다.

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모레노 감독은 부임 후 포백을 기반으로 적극적인 압박과 공격 축구를 시도했다. 하지만 기대만큼 효과를 내지 못했다. 중원에서 수적 열세에 놓이는 상황이 발생했고, 후방 빌드업과 공격 전개도 매끄럽지 않았다. 정 위원은 “스리백에서 포백으로 바꾼 건 전체 판이 바뀐 것”이라며 “미드필더의 수적인 불리함을 보완할 장치들이 있는데 이식하기에는 시간이 부족했던 것 같다”고 설명했다.

상대의 압박을 이겨내는 속도 역시 중요하다. 김대길 KBSN 해설위원은 “현대 축구는 속도와의 전쟁이다. 속도라는 건 개인의 속도가 아니라 팀에 대한 속도의 적응”이라며 “수비할 때도 파괴적이어야 하고 공격할 때도 상대가 재정비하기 전에 움직여야 한다. 패스의 속도도 빨라야 한다”고 강조했다.

빠른 공격 전개를 위해서는 후방 빌드업부터 안정돼야 한다. 한준희 쿠팡플레이 해설위원은 “후방 빌드업부터 안정성이 확보되지 못했고 중원 싸움에서도 경합 실패나 패스 미스가 많았다”면서 “단조로운 전개 속에 상대 페널티박스 안에서 충분한 터치 횟수를 확보하지 못했다”고 짚었다.

전술은 선수들이 구현할 수 있어야 의미가 있다. 모레노 감독은 부임 당시 한국 선수 1700명의 데이터를 분석했다고 밝혔다. 하지만 지난 4연전에선 선수들의 특성을 충분히 고려하지 못했다는 지적이 나온다. 한 위원은 “모레노 감독이 선수들의 개개인 성향 및 실질적인 전력에 대해 객관화가 덜 된 상태에서 너무 적극적인 콘셉트를 밀어붙인 인상”이라고 평가했다.

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시행착오를 반복할 시간은 없다. 이번 2연전에선 달라진 경기력으로 해답을 제시해야 한다. 모레노 감독의 미래도 여기에 달렸다. 김 위원은 “이번 두 경기에서 모레노 감독이 생각한 게임 모델이 만들어져 현대 축구에 맞게끔 끌고 갈 수 있을지가 관건”이라고 강조했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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