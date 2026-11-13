[로드 투 아시안컵①] 최악의 1년 뒤 희망의 1년… 아시안컵·월드컵 향한 재건의 시간

아시안컵까지 남은 1년은 한국 축구대표팀이 다시 도약할 기회다. 엄지성과 정우영, 손흥민, 조현택, 이재성(왼쪽부터)이 지난 11일 카타르 도하 카타르대학교피치10에서 훈련을 하고 있다. 대한축구협회 제공

사진=대한축구협회 제공

최악의 한 해를 보낸 한국 축구에 반등의 골든타임이 주어졌다. 내년 12월23일 개막으로 연기된 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지 남은 시간은 1년. 무너진 한국 축구의 재건이 달렸다.

한국 축구가 변화의 시험대에 오른다. 축구 국가대표팀은 13일 오후 11시30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 11월 A매치 2연전의 포문을 연다. 이어 17일 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르전을 끝으로 올해 A매치 일정을 모두 마무리한다.

2026년 한국 축구는 어수선했다. 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락이라는 성적표를 받아들였다. 이후 대한축구협회장 자리는 공석이 됐고, 차기 협회장을 뽑기 위한 보궐선거 일정도 불투명하다. 대표팀 안팎에서는 선수단 갈등설이 끊이지 않았다. 축구협회는 각종 논란으로 국회 국정감사의 단골 소재가 됐다. 곳곳에서 잡음이 일면서 한때 국민적 자부심이었던 대표팀을 향한 팬들의 관심과 신뢰도 예전 같지 않다.

정우원 쿠팡플레이 해설위원은 “한국 축구에 대한 부정적인 이슈들만 많이 나오다 보니 일반 대중들도 굳이 자기 삶 곁에 축구를 두려고 하지 않으려는 느낌이 든다”며 “긍정적인 이미지가 필요한 시점이다. 당장은 시원한 승리부터 길게는 축구협회의 쇄신까지 (대중들의 마음을 바꿀 수 있는) 소식들이 나와야 한다”고 전했다.

변화의 바람이 불기 시작했다. 내분설과 은퇴설의 중심에 섰던 대표팀 선후배들이 입을 열었다. 손흥민(LAFC)과 이재성(마인츠), 김민재(뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케)이 12일 공동 입장문을 냈다. “이젠 불필요한 논란을 뒤로하고 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하려 한다. 저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료”라고 밝혔다.

먼저 경기력 회복을 위한 명확한 청사진을 마련해야 한다. 한국은 지난 9~10월 A매치 4연전에서 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄을 상대로 2승1무1패를 기록했다. 하지만 밀집 수비에 고전하거나 상대의 빠른 공격 전개에 흔들리는 등 한국 축구의 고질적인 약점은 여전했다. 노쇠화한 주축 선수들을 대체할 세대교체 자원 발굴도 시급하다.

손흥민. 사진=대한축구협회 제공

모레노 감독. 사진=대한축구협회 제공

대표팀의 방향성을 좌우할 로베르트 모레노 임시 감독에 대한 평가 역시 신중하게 이뤄져야 한다. 오는 27일 계약 만료를 앞두고 있다. 단기적인 경기 결과만으로 거취를 결정하기보다 부임 이후의 성과와 전술적 완성도, 선수단 운영 능력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 아시안컵까지 이어질 대표팀의 장기적인 밑그림을 고려한 판단이 필요하다.

행정의 변화도 뒷받침돼야 한다. 축구협회는 그동안 각종 행정적 난맥과 논란을 반복하며 축구계 안팎으로 신뢰를 잃었다. 기존의 관행에서 완전히 벗어나는 수준의 쇄신이 필요하다. 한국 축구의 미래를 고민하고 현장의 목소리를 대변할 수 있는 신선한 인물이 새로운 리더십을 구축해야 한다. 여기에 사그라진 축구 인기도 되살려야 한다. 팬들이 다시 대표팀을 응원할 이유를 만들어야 한다.

새로운 출발점이 돼야 한다. 2027 아시안컵이 끝나면 곧바로 2030 스페인·포르투갈·모로코 월드컵 지역 예선이 시작된다. 1년이라는 시간, ‘골든타임’이 돼야 한다. 산적한 과제를 깔끔하게 해결하고 한국 축구의 체질을 개선해야 국제 무대에서 좋은 성적을 끌어낼 수 있다.

한준희 쿠팡플레이 해설위원은 “행정 공백 해소부터 축구협회 거버넌스 향상, 정식 감독 선임 통한 대표팀 정상화, 선수들의 경기력 향상까지 실행 가능하고 실효성 있는 중장기적인 축구 발전 계획을 수립해야 한다”며 “가능한 한 신속하게 진행돼야 한다”고 조언했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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