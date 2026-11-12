지난 기억이 또…한국 야구대표팀, APBC 호주전서 패배

사진=AP/뉴시스

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지난 악몽이 되살아난다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀이 고개를 숙였다. 12일 일본 도쿄돔에서 열린 호주와의 ‘2026 아시아프로야구챔피언십(APBC)’서 7-8로 패했다. 첫 우승을 노렸던 한국으로선 뼈아픈 결과다. 올해로 3회째. 2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회에선 모두 일본이 정상에 올랐다. 한국은 연속 준우승을 머물렀다. 마운드 쪽서 확실하게 밑그림을 그리지 못했다. 한 수 아래로 여겨졌던 호주에게 10안타(2홈런) 7볼넷을 내줬다. 타선이 7안타, 5볼넷으로 추격했으나 한 끗이 부족했다.

APBC는 차세대 스타들의 무대다. 24세 이하(2002년 1월1일 이후 출생), 입단 3년 차 이내(2024년 이후 입단) 선수와 함께 29세 이하(1997년 1월1일 이후 출생) 3명까지 출전할 수 있다. 앞서 KBO 전력강화위원회는 “2027 프리미어12, 2028 LA올림픽 등 향후 예정된 국제대회서 대표팀을 이끌 유망주를 발굴하고, 국제대회 경험을 제공하는 데 의미를 뒀다”고 설명했다. 메이저리거 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김하성(애틀랜타 브레이브스) 등도 과거 APBC 무대를 밟은 바 있다.

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불안한 출발이었다. 선발투수로 나선 김민준(SSG)이 초반부터 흔들렸다. 2⅓이닝 2피안타(1홈런) 3볼넷 4실점(4자책)으로 흔들렸다. 특히 1회 초 블레이크 캐빌에게 맞은 3점짜리 홈런이 아쉬웠다. 볼넷 2개로 자초한 2사 1,2루 위기, 2S를 먼저 잡고도 큰 것을 허용했다. 3회 초 1사 1,2루서 교체된 가운데 바통을 이어받은 조동욱(한화)마저 안타를 내줬다. 김민준의 실점은 4점으로 늘어났다. 설상가상 방망이도 무거워 보였다. 5회까지 단 2안타에 그쳤다. 좀처럼 기회를 만들지 못했다.

기회가 없었던 건 아니다. 약속의 6회였다. 4안타 3볼넷을 묶어 6득점을 올렸다. 시작과 동시에 대타를 연거푸 내세웠다. 김지찬(삼성)이 2루타를 때려내며 포문을 연 데 이어 허인서(한화)는 삼진으로 물러났지만 파울 홈런을 때려내며 상대를 압박했다. 김주원의 투런으로 기세는 더 올랐다. 2구째 공을 힘껏 잡아당겨 그대로 좌측 담장을 넘겼다. 비거리 130m. 상대 마운드가 당황한 틈을 타 볼넷 3개로 만루를 만들었다. 김휘집(NC)과 박재현(KIA)이 각각 3타점, 1타점 적시타를 쳤다.

리드를 지키지 못했다. 경기 후반인 8~9회, 2실점씩 허용했다. 8회 초 우완 박정민(롯데)이 선두타자 캐빌에게 땅볼을 유도했으나, 2루수 김휘집이 놓쳤다. 맥스 달링턴을 외야 뜬공으로 잡아내며 한 숨을 돌린 것도 잠시. 클레이튼 캠벨을 넘지 못했다. 좌측 담장으로 향하는 투런포를 내줬다. 스코어 6-6. 다소 쳐진 흐름은 9회에도 그대로였다. 우완 최준용(롯데)이 크리스 버크와 맥스 더링턴에게 적시 2루타를 허용, 6-8까지 벌어졌다. 한국은 9회 말 1점 만회하는데 만족해야 했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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