수원FC 위민, 15일 챔프전 1차전 출격…상대는 경주 한수원

사진=수원FC 위민 제공

박길영 수원FC 위민 감독. 사진=수원FC 위민 제공

여자 실업축구 WK리그 수원FC 위민이 우승팀을 가리는 승부의 첫 관문에 나선다.

수원FC 위민은 오는 15일 오후 2시 경주시민운동장에서 경주 한국수력원자력과 WK리그 챔피언결정전 1차전을 치른다. 이어 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 1·2차전 결과를 합산해 최종 우승팀을 가린다. 경주 한수원은 12일 디펜딩 챔피언 화천KSPO과의 2026 WK리그 플레이오프(PO) 단판 승부에서 2-1 승리를 거두고 챔프전에 올랐다. 수원FC 위민은 정규리그에서 승점 62(20승2무6패)를 기록, 1위로 챔프전에 직행했다.

강력한 공격을 앞세운다. 하루히가 앞장선다. 12골 4도움으로 공격포인트 1위(16개)다. 득점 리그 1위다. 지소연이 9도움으로 도움 1위, 공격포인트 2위(15개)다. 윤수정은 공격포인트 5위(12개)에 이름을 올렸다.

박길영 수원FC 위민 감독은 “어떤 팀이 올라오더라도 정규리그 1위다운 경기를 보여드리겠다”며 “원정 1차전을 잘 치러 홈 팬들 앞에서 열리는 2차전까지 좋은 흐름을 이어가겠다”고 각오를 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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