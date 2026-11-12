신진서, 양딩신 꺾고 삼성화재배 8강 진출

사진=한국기원 제공

한국랭킹 1위 신진서 9단이 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 8강에 진출했다. 반면 함께 출전한 박정환·목진석 9단은 중국 기사들에게 패하며 16강에서 대회를 마감했다.

12일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 16강 첫째 날에는 한국 선수 3명이 출전해 1승 2패를 기록했다.

신진서 9단은 중국 양딩신 9단을 193수 만에 흑 불계승으로 꺾고 8강 진출에 성공했다. 초반부터 앞서 나간 신진서는 대국이 끝날 때까지 상대에게 한 번도 우위를 뺏기지 않는 완벽한 승리를 선보였다.

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박정환 9단은 중국 스웨 9단과의 대결에서 146수 만에 흑 불계패하며 8강 진출에 실패했다. 스웨는 32강에서 한국랭킹 2위 신민준 9단을 꺾은 데 이어 16강에서 랭킹 3위 박정환까지 제압하며 한국 상위 랭커 2명을 연달아 탈락시켰다.

목진석 9단도 중국 당이페이 9단에게 194수 만에 흑 불계패하며 16강에서 발걸음을 멈췄다. 같은 날 열린 중국 기사 간 16강 대국에서는 샤천쿤 9단이 셰커 9단을 287수 만에 흑 1집반승을 거두며 8강에 올랐다.

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이로써 한국은 본선 16강에 오른 4명 가운데 신진서 9단이 먼저 8강 진출을 확정했다. 박정환·목진석 9단이 탈락한 가운데 남은 한국 선수 변상일 9단은 13일 16강 둘째 날 대국에 출전한다.

변상일 9단의 상대는 중국 왕싱하오 9단이다. 변상일은 지난 10일 열린 본선 32강에서 중국 왕숴 8단을 꺾고 16강에 진출했다. 왕싱하오는 싱가포르 쉬샤오판을 꺾고 16강에 올랐다.

본선 16강은 12일과 13일 이틀에 나눠 진행되며, 8강은 14일부터 15일까지 열린다.

삼성화재해상보험(주)이 후원하고 중앙일보가 주최하는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승상금은 3억 원, 준우승상금은 1억 원이다. 제한시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회가 주어진다.

◆2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 16강 첫째 날 결과(11월 12일)

신진서 9단(한국) 승 vs 양딩신 9단(중국) - 193수 흑 불계승

박정환 9단(한국) 패 vs 스웨 9단(중국) - 146수 백 불계승

목진석 9단(한국) 패 vs 당이페이 9단(중국) - 194수 백 불계승

샤천쿤 9단(중국) 승 vs 셰커 9단(중국) - 287수 흑 1집반승

◆2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 16강 둘째 날 한국 선수 대진 및 상대전적(11월 13일)

변상일 9단(한국) vs 왕싱하오 9단 – 1승 2패

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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