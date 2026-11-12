[창간 21주년 '희망 BIG 콘서트'] 다문화 가정에 따뜻한 응원…세 가정에 장학금 전달

문준식 세계비즈앤스포츠월드 대표(오른쪽에서 세번째)가 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에서 다문화가정에 장학금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년을 기념한 ‘다문화가정 돕기 희망 Big 콘서트’가 12일 서울 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 개최됐다. 이번 콘서트는 사회 각계의 관심과 사랑을 모아 다문화가정의 희망과 도전을 응원하기 위해 마련된 자리로, 가수들의 다채로운 무대가 펼쳐졌다. 공연장을 찾은 관객은 흥겨운 노래와 따뜻한 나눔의 의미를 함께하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

콘서트는 단순한 공연을 넘어 다문화가정의 꿈과 희망을 응원하는 장학금 전달식도 함께 마련했다. 국가데이터처가 지난 5일 발표한 2025년 다문화 인구동태 통계에 따르면 국내 다문화 혼인 건수는 2022년 1만7428건, 2023년 2만431건, 2024년 2만1450건으로 증가했다가 2025년에는 2만1399건으로 소폭 감소했다. 지난해 전체 혼인에서 다문화 혼인이 차지하는 비중은 8.9%로, 전년보다 0.7%포인트 낮아졌다. 다문화 혼인 건수는 전년 대비 다소 줄었지만 여전히 연간 2만건을 웃돌고 있어 다문화 가정에 대한 사회적 관심과 지원의 중요성이 커지고 있다.

세계비즈앤스포츠월드는 매년 창간 기념 콘서트를 개최하며 다문화가정에 대한 사회적 관심을 높이고, 서로를 이해하며 함께 살아가자는 메시지를 전하고 있다. 올해도 어려운 환경 속에서 가족의 미래를 위해 노력하는 세 가정을 선정해 따뜻한 응원의 손길을 내밀었다.

이날 장학금 전달식에서는 문준식 세계비즈앤스포츠월드 대표이사가 직접 시상자로 나서 세 가정에 장학금과 장학증서를 전달했다. 참석자들은 무대에 오른 가족들에게 박수를 보내며 이들의 앞날을 응원했다.

첫 번째 장학금의 주인공은 헬렌바리오엘레라 씨 가족이다. 헬렌바리오엘레라 씨는 힘든 투병 생활 중에도 두 자녀와 함께 건강한 일상을 이어가기 위해 노력하고 있다. 어려운 환경 속에서도 가족을 위해 힘쓰고 있는 그의 사연이 소개되며 앞으로 더욱 건강하고 든든한 일상을 보내기를 바라는 응원의 마음이 전해졌다.

두 번째로 단지 노리꼬 씨 가족이 장학금의 주인공으로 호명됐다. 단지 노리꼬 씨는 지난 30년간 한국에서 가족과 함께 생활하며 어려운 순간에도 서로를 의지해 왔다. 현재 남편의 건강 회복을 위해 가족들이 힘을 모으고 있으며, 어려운 상황에서도 밝고 긍정적인 모습으로 주변에 힘을 전하고 있다. 이날 장학금과 장학증서를 전달받으며 가족의 희망찬 내일을 응원받았다.

마지막으로 점짓 씨 가족이 장학금을 받았다. 세 딸의 어머니인 점짓 씨는 아픈 남편을 대신해 홀로 생계를 책임지면서도 자녀들의 배움과 미래를 위해 힘쓰고 있다. 어려운 여건 속에서도 가족을 지키며 세 딸의 꿈을 뒷받침하고 있는 점짓 씨에게 따뜻한 격려가 이어졌다.

장학금 전달식 이후에는 문 대표이사와 세 가정이 함께 기념사진을 촬영하며 뜻깊은 순간을 남겼다. 이날 콘서트는 음악을 통해 즐거움을 나누는 동시에 다문화가정의 어려움에 공감하고 서로를 응원하는 자리로 의미를 더했다.

공연장을 찾은 관객도 다문화가정에 따뜻한 박수를 보내며 희망을 함께 나눴다. 음악과 나눔이 어우러진 이번 콘서트는 서로 다른 문화와 배경을 가진 이웃들이 함께 살아가는 사회의 의미를 되새기며 마무리됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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