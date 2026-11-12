[창간 21주년 '희망 BIG 콘서트'] 가을밤 수놓은 트로트 별들…희망과 감동의 무대 펼쳐

12일 서울 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 BIG 콘서트’가 개최되고 있다. 김용학 기자

‘꿈과 행복을 주는 신문’ 세계비즈앤스포츠월드가 마련한 희망 Big 콘서트가 열정과 감동이 어우러진 무대로 가을밤을 물들였다.

세계비즈앤스포츠월드는 창간 21주년을 맞아 12일 서울 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 다문화가정 돕기 희망 Big 콘서트를 개최했다.

2007년 창간 2주년 기념 공연을 시작으로 매년 가을 희망 Big 콘서트를 이어온 세계비즈앤스포츠월드는 올해도 음악을 통한 나눔과 소통의 장을 마련했다. 특히 이번 공연은 다문화가정에 대한 사회적 관심을 높이고, 출연진의 재능기부를 통해 더불어 살아가는 공동체의 의미를 되새겼다는 점에서 뜻깊었다.

선선한 가을바람을 맞으며 공연장을 찾은 관객들은 무대가 시작되기 전부터 설렘 가득한 표정으로 공연을 기다렸다. 방송인 안혜경의 사회로 막을 올린 콘서트는 트로트를 중심으로 록 등 다양한 장르를 아우르며 풍성한 볼거리를 선사했다.

가수 위지수가 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에서 열창하고 있다. 김두홍 기자

가수 고히가 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에서 열창하고 있다. 김두홍 기자

가수 강산이 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에서 열창하고 있다. 김두홍 기자

첫 무대는 가수 위지수가 맡았다. 그는 로미오와 핑크 버블을 잇달아 선보이며 경쾌한 에너지로 공연의 포문을 열었다. 이어 무대에 오른 가수 고히는 기우제와 수평선을 열창하며 특유의 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 다문화가정에 희망과 응원의 메시지를 전하는 무대에 객석에서도 따뜻한 박수가 이어졌다.

신예 트로트 가수 강산은 신선한 매력으로 분위기를 이어갔다. 매력적인 음색을 앞세워 인연과 태클을 걸지마를 들려주며 신인답지 않은 무대 장악력을 보여줬다. 가수 배진아는 전국노래자랑, 가요무대 등 다양한 방송 무대를 통해 쌓아온 내공을 발휘했다. 당신은 명작을 특유의 감성으로 풀어내며 관객의 귀를 사로잡았다. 이어 신곡 말뚝을 선보여 앞선 무대와는 또 다른 매력을 드러냈다.

배진아의 무대 뒤에는 시원한 가창력과 진정성 있는 노래로 사랑받는 가수 춘자가 올랐다. 그는 별빛 같은 나의 사랑아와 심봤다를 연이어 부르며 특유의 흥겨운 분위기를 끌어올렸다. 객석을 향해 호흡을 맞추고 흥을 북돋우자 관객들도 박수와 몸짓으로 화답했다. 세대를 아우르는 친숙한 선곡은 공연장의 열기를 한층 뜨겁게 만들었다.

가수 배진아가 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에서 열창하고 있다. 김두홍 기자

가수 춘자가 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에서 열창하고 있다. 김두홍 기자

가수 진소리가 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에서 열창하고 있다. 김두홍 기자

분위기가 무르익을 무렵 가수 진소리가 무대에 올라 열기를 이어갔다. 지난해 발표한 술술 풀리네에 이어 최근 선보인 콜을 들려주며 흥겨운 무대를 꾸몄다. 누구나 함께 즐길 수 있는 리듬과 신나는 분위기가 더해지면서 공연장은 노래와 박수로 가득 찼다.

대미는 가수 강보경이 장식했다. 그는 사랑의 배터리, 어부바 등 친숙한 곡들을 메들리로 엮어 관객의 흥을 끌어냈다. 익숙한 멜로디가 울려 퍼지자 객석에서도 자연스럽게 노래를 따라 부르는 모습이 이어졌다. 뜨거운 박수와 앙코르 요청 속에 마지막 무대까지 성공적으로 마무리되며 콘서트는 깊은 여운을 남겼다.

가수 강보경이 12일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년 기념 ‘다문화 가정 돕기 희망 Big 콘서트’에서 열창하고 있다. 김두홍 기자

공연 중간에는 다문화가정 장학금 수여식도 진행됐다. 어려운 여건 속에서 지역사회를 위해 꾸준히 봉사하며 이웃에게 따뜻한 손길을 건네온 다문화 세 가정에 장학금을 전달하며 나눔의 의미를 더했다.

문준식 대표이사는 “세계비즈앤스포츠월드는 앞으로도 24시간 다양한 뉴스를 담아내는 신문, 힘있는 신문, 독자의 사랑이 넘치는 신문으로 거듭날 것”이라며 “사람 냄새가 물씬 풍기는 따뜻한 신문으로 더욱 발전하겠다. 여러분의 아낌없는 응원과 성원 부탁드린다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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