배드민턴 남자 복식 세계 1위 서승재-김원호, 116위 진용-조송현에 패배

배드민턴 남자 복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 구마모토 마스터스 16강에서 116위의 한국 복식 조에 일격을 당했다.

서승재-김원호 조는 12일 일본 구마모토에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 구마모토 마스터스 남자 복식 16강전에서 진용(요넥스)-조송현(광주은행) 조에 게임 점수 0-2(19-21 15-21)로 완패했다.

지난 9월 27일(현지시간) 일본 아이치현 이치노미야시립 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 복식 8강전에서 한국 김원호와 서승재 조가 일본 니시 히로키와 구마가이 가케루 조를 상대로 경기하고 있다. 뉴시스

1게임에서 점수차가 최대 3점 이상 벌어지지 않는 등 접전이 이어졌으나 서승재-김원호 조는 19-19에서 연속 2실점해 첫 게임을 내줬다.

2게임에서도 9-9로 맞서다가 연달아 6점을 허용하며 주도권을 넘겨줬다.

서승재-김원호 조는 13-15까지 따라갔으나 연달아 3점을 내줘 추격 흐름을 잇지 못했다.

지난 10월부터 본격적으로 호흡을 맞춘 진용-조송현 조는 지난주 열린 코리아오픈 16강전에서 서승재-김원호에 완패했지만, 이번에 보기좋게 설욕했다.

지난 4월 아시아선수권대회 이후 좀처럼 우승과 연을 맺지 못하던 서승재-김원호 조는 코리아오픈에서 7개월 만에 우승 기쁨을 누렸으나 이번 대회에서 아쉬움을 삼켰다.

구마모토 마스터스 일정을 예상보다 일찍 마친 서승재-김원호 조는 연말 중국 항저우에서 열리는 배드민턴 '왕중왕전' 월드투어 파이널 준비에 들어간다.

<뉴시스>

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