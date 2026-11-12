배드민턴 남자 복식 세계 1위 서승재-김원호, 116위 진용-조송현에 패배

배드민턴 남자 복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 구마모토 마스터스 16강에서 116위의 한국 복식 조에 일격을 당했다.
서승재-김원호 조는 12일 일본 구마모토에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 구마모토 마스터스 남자 복식 16강전에서 진용(요넥스)-조송현(광주은행) 조에 게임 점수 0-2(19-21 15-21)로 완패했다.
1게임에서 점수차가 최대 3점 이상 벌어지지 않는 등 접전이 이어졌으나 서승재-김원호 조는 19-19에서 연속 2실점해 첫 게임을 내줬다.
2게임에서도 9-9로 맞서다가 연달아 6점을 허용하며 주도권을 넘겨줬다.
서승재-김원호 조는 13-15까지 따라갔으나 연달아 3점을 내줘 추격 흐름을 잇지 못했다.
지난 10월부터 본격적으로 호흡을 맞춘 진용-조송현 조는 지난주 열린 코리아오픈 16강전에서 서승재-김원호에 완패했지만, 이번에 보기좋게 설욕했다.
지난 4월 아시아선수권대회 이후 좀처럼 우승과 연을 맺지 못하던 서승재-김원호 조는 코리아오픈에서 7개월 만에 우승 기쁨을 누렸으나 이번 대회에서 아쉬움을 삼켰다.
구마모토 마스터스 일정을 예상보다 일찍 마친 서승재-김원호 조는 연말 중국 항저우에서 열리는 배드민턴 '왕중왕전' 월드투어 파이널 준비에 들어간다.
<뉴시스>
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