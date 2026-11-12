진서연, 산후우울증 고백 "아이가 자지러져도 가만히 있었다"

배우 진서연이 산후 우울증을 겪었다고 고백했다.

11일 유튜브 채널 '진짜루 진서연'에는 진서연이 누리꾼들의 고민을 상담하는 영상이 공개됐다.

배우 진서연이 산후 우울증을 겪었다고 고백했다. 유튜브 캡처

영상에서 한 사연자는 자신을 두 자녀를 키우는 워킹맘이라고 밝히면서 육아와 일을 모두 완벽하게 해내지 못해 힘들다는 고민을 털어놨다.

진서연은 "왜 완벽히 해내려고 하냐. 당연히 엉망진창인 게 정상이다. 집안이 난장판이고 일도 완벽하게 할 수 없는 게 정상"이라며 "그 와중에 최선을 다하려고 노력하는 나만 있으면 된다"고 조언했다.

이어 "아이들이 3세, 5세일 때는 내가 정신을 제대로 붙잡고 있는 것도 기적이고, 아이들을 보살피면서 직장 생활을 똑바로 하는 것도 기적"이라며 "가족도, 일도 놓지 않고 해내려고 하는 나를 좀 어여삐 여겨주면 좋겠다"고 말했다.

진서연은 자신의 경험도 털어놨다.

그는 "아이가 50일이 될 때까지 거의 매일 울었다. 심지어 아이가 울고 있어도 아무런 반응을 못 했다. 막 자지러져도 멍하니 가만히 있었다"고 말했다.

그러면서 "출산은 엄청 큰 교통사고를 세게 당한 정도의 강도라고 한다. 어떻게 정상일 수 있겠나. 정신적으로 무너진다"고 말했다.

이어 "50일 정도 그러다가 아이가 50일이 됐을 때부터 운동하기 시작하면서 활력을 찾고 괜찮아졌다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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