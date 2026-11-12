윤하, 신곡 정보 KBS 심의 공개로 유출…"비밀로 하면 뭐해"

가수 윤하가 비밀리에 준비하던 신곡이 KBS를 통해 알려지자 허탈한 심경을 전했다.

윤하는 11일 소셜미디어에 "아무리 비밀로 하면 뭐해. 결국 KBS가… (말을 잇지 못하며)"라고 적었다.

윤하. 인스타그램 캡처

앞서 이날 오전 KBS는 '가요심의결과'를 통해 윤하의 신곡 '필사적 필사'(The only manuscript)의 일본어 버전과 한국어 버전이 모두 심의에서 적격 판정을 받았다고 밝혔다.

이를 통해 윤하가 직접 작사와 편곡을 맡았으며, JEWNO(손준호)와 함께 작곡에도 참여한 사실이 알려졌다.

윤하는 "심의도 진지하게 티저 스케줄에 포함해야 하나"라고 말해 눈길을 끌었다.

한편 윤하는 최근 14년 간 함께 해 온 소속사 씨나인이엔티(C9엔터테인먼트)와의 전속계약을 종료했다. 윤하 측은 장기간 이어진 정산금 미지급 문제로 시정을 요구했으나 이행되지 않아 전속계약 해지를 통보했다고 밝혔다. 미지급 정산금에 대해서는 청구 소송을 제기했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]