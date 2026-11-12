김승우 절도 혐의 피소…"술자리 장난, 이미 변제했다"

배우 김승우가 절도 혐의로 고소당했다. 김승우 지인 A는 김승우가 술자리에서 지갑에 있던 수표와 현금 수천만원을 몰래 가져갔다고 주장하고 있다. 김승우는 장난이었고 모두 변제했다고 맞서고 있다.

12일 일요신문에 따르면, A는 지난 7월께 서울강남경찰서에 김승우를 절도 혐의로 고소했다. A는 2021년 10월 말 서울 강남구에 있는 유흥주점에서 김승우와 술을 마셨는데, 김승우가 자신 몰래 지갑에서 수표와 현금 2200만원을 가져갔다고 주장하고 있다.

배우 김승우가 절도 혐의로 고소당했다. 김승우 지인 A는 김승우가 술자리에서 지갑에 있던 수표와 현금 수천만원을 몰래 가져갔다고 주장하고 있다. 김승우는 장난이었고 모두 변제했다고 맞서고 있다. 뉴시스

김승우는 A가 당시 상황을 잘못 기억하고 있다는 입장이다. 술자리가 있었던 다음 날 A에게 사과를 하고 오해를 풀었으며 가져간 돈 이상으로 변제했다는 것이다. 김승우 측은 A가 현재 광주교도소에서 복역 중이어서 정신적·신체적 고통을 겪고 있고 이로 인해 기억의 오류가 있는 것 같다고 하고 있다.

다만 A는 김승우가 사과를 하긴 했으나 돈을 돌려준 적 없다고 말하고 있다. 김승우는 술자리가 있었던 날 이틀 뒤 A에게 3억3000만원을 입금한 것으로 전해졌다. A는 '김승우에게 받기로 한 투자금과 투자금에 약정한 수익금이며, 지갑에서 가져간 돈을 돌려준 건 아니다'는 식으로 얘기하고 있는 거로 알려졌다.

김승우 소속사 그레이트액터스는 "고소 당한 게 맞다. 정확한 사실 관계를 파악 중"이라고 했다.

한편 김승우는 지난 9일 첫방송한 TV조선 예능프로그램 '우리동네 건강왕'을 진행 중이다.

<뉴시스>

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