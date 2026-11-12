컴투스, 3분기 영업익 139억원…‘제우스’ 흥행에 ‘흑자 전환’

컴투스 제공

컴투스가 신작 MMORPG 흥행과 기존 게임들의 안정적인 성과에 힘입어 올해 3분기 실적 개선에 성공했다.

컴투스는 12일 2026년 3분기 연결 기준 매출 1780억원, 영업이익 139억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 35.2% 늘었으며, 영업이익은 흑자로 돌아섰다.

실적 성장을 견인한 주요 요인으로는 지난 8월 말 선보인 MMORPG 신작 ‘제우스: 오만의 신’의 흥행이 꼽힌다. 해당 게임은 출시 직후 국내 양대 앱 마켓 매출 1위에 오르는 성과를 거뒀으며, 이후에도 상위권을 유지하며 회사의 새로운 매출원으로 안착했다.

장수 흥행작 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’ 역시 대형 컬래버레이션과 성장 지원 이벤트 등을 앞세워 견조한 성적을 이어갔다. 이에 따라 RPG 부문 매출은 1000억원을 돌파했다.

야구 게임을 중심으로 한 스포츠 부문의 성장도 실적에 힘을 보탰다. ‘컴투스프로야구V26’은 6개 분기 연속 분기 최대 매출 기록을 새로 썼으며, 국내외 프로야구 리그를 기반으로 한 다른 타이틀들도 시즌별 업데이트와 프로모션을 통해 성과를 확대했다.

컴투스는 주요 흥행작의 서비스 경쟁력을 높이는 동시에 신규 게임 출시를 이어가며 성장세를 지속한다는 방침이다.

우선 ‘제우스: 오만의 신’은 신규 지역을 비롯해 경쟁 및 협력 콘텐츠를 추가하고, 각종 이벤트와 이용자 소통을 강화해 장기 흥행 기반을 마련할 계획이다. 2027년 상반기에는 서비스 지역을 확대해 글로벌 시장 진출에도 속도를 낸다.

‘서머너즈 워’의 글로벌 팬덤 확대를 위한 행보도 이어진다. 올해 10회째를 맞는 글로벌 e스포츠 대회 ‘SWC2026’ 월드 파이널을 서울에서 개최하고, 연말 콘텐츠 업데이트와 이벤트를 통해 이용자 참여를 확대할 예정이다.

야구 게임 부문에서는 포스트시즌을 비롯한 국내외 프로야구 주요 일정에 맞춰 콘텐츠 업데이트와 프로모션을 진행한다. 아울러 e스포츠화를 위한 준비에도 착수해 새로운 성장 가능성을 모색한다.

신작 출시를 통한 라인업 확대도 추진한다. 일본 인기 애니메이션 IP를 활용한 다크 판타지 턴제 RPG ‘도원암귀 Crimson Inferno’는 연내 일본 시장에 먼저 선보일 예정이다. 애니메이션 2기 방영으로 높아진 IP 인지도를 게임 흥행으로 연결한다는 전략이다. 일본 출시 이후에는 내년 글로벌 시장으로 서비스 범위를 넓힐 계획이다.

이와 함께 방치형 RPG ‘데스티니 차일드: 어셈블’, 서바이벌 액션 RPG ‘가치아쿠타: BREAKOUT’, ‘전지적 독자 시점’ 기반 게임 등 다양한 글로벌 IP를 활용한 신작도 준비하고 있다.

컴투스는 PC와 콘솔, 모바일을 아우르는 멀티플랫폼 전략과 다변화된 장르의 신작 라인업을 바탕으로 중장기적인 성장 기반을 강화해 나갈 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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