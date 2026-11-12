유승완 기수, 600승 달성… 19년 꾸준함 빛봐

‘19년 꾸준함의 힘’ 유승완 기수가 통산 600승 금자탑을 쌓았다.



한국마사회에 따르면 유승완 기수는 지난 8일 렛츠런파크 서울 제6경주(국산 5등급, 1700m)에서 ‘크리솔스텝’(한국 수 3세, 마주: 요시다가츠미, 조교사: 안병기)에 기승해 우승을 차지하며 600승 고지를 밟았다. 2024년 1월13일 ‘왈츠의여왕’과 함께 500승을 달성한 지 약 2년10개월 만이다.

유승완 기수가 600승을 달성한 뒤 조교사의 안내를 받고 있다.

유 기수는 2007년 6월 데뷔한 뒤 20년 가까이 서울경마장을 무대로 꾸준히 활약해 온 베테랑이다. 2013년 세계일보배(L)에서 첫 대상경주 우승을 거둔 이후 현재까지 대상경주에서 총 15차례 정상에 올랐다. 그중 7승을 암말 ‘실버울프’와 합작하며 한국경마에 큰 인상을 남겼다. 2023년에는 ‘라라케이’와 함께 최후미에서 출발해 역전 우승을 거둬 해외에서도 화제가 됐다. 같은 해 54승, 승률 15.2%로 개인 최고 승률을 기록하기도 했다.



600승을 달성한 당일 제9경주 ‘제15회 스포츠월드배’에서도 ‘임로’와 함께 우승하며 601승을 기록했다. 통산 전적은 6459전 601승(2위 539회, 3위 636회)이다.



유 기수는 “주어진 여건과 말의 능력 안에서 아쉬움이 남지 않도록 최선을 다해 타자는 것이 원칙이었다. 그 덕분에 승수를 꾸준히 쌓아 올릴 수 있었던 것 같다”며 “침체기도 있었지만 그때마다 변함없이 응원해 주신 분들 덕분에 힘을 얻었다. 앞으로도 최선을 다하겠다. 항상 감사드린다”고 전했다.

권영준 기자

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