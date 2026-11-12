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유승완 기수, 600승 달성… 19년 꾸준함 빛봐

입력 : 2026-11-12 19:17:40 수정 : 2026-11-12 19:17:39

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500승 이후 2년10개월 만에 기록
스포츠월드배 우승 통해 1승 더해

‘19년 꾸준함의 힘’ 유승완 기수가 통산 600승 금자탑을 쌓았다.

한국마사회에 따르면 유승완 기수는 지난 8일 렛츠런파크 서울 제6경주(국산 5등급, 1700m)에서 ‘크리솔스텝’(한국 수 3세, 마주: 요시다가츠미, 조교사: 안병기)에 기승해 우승을 차지하며 600승 고지를 밟았다. 2024년 1월13일 ‘왈츠의여왕’과 함께 500승을 달성한 지 약 2년10개월 만이다.

유승완 기수가 600승을 달성한 뒤 조교사의 안내를 받고 있다.
유승완 기수가 600승을 달성한 뒤 조교사의 안내를 받고 있다.

유 기수는 2007년 6월 데뷔한 뒤 20년 가까이 서울경마장을 무대로 꾸준히 활약해 온 베테랑이다. 2013년 세계일보배(L)에서 첫 대상경주 우승을 거둔 이후 현재까지 대상경주에서 총 15차례 정상에 올랐다. 그중 7승을 암말 ‘실버울프’와 합작하며 한국경마에 큰 인상을 남겼다. 2023년에는 ‘라라케이’와 함께 최후미에서 출발해 역전 우승을 거둬 해외에서도 화제가 됐다. 같은 해 54승, 승률 15.2%로 개인 최고 승률을 기록하기도 했다.

600승을 달성한 당일 제9경주 ‘제15회 스포츠월드배’에서도 ‘임로’와 함께 우승하며 601승을 기록했다. 통산 전적은 6459전 601승(2위 539회, 3위 636회)이다.

유 기수는 “주어진 여건과 말의 능력 안에서 아쉬움이 남지 않도록 최선을 다해 타자는 것이 원칙이었다. 그 덕분에 승수를 꾸준히 쌓아 올릴 수 있었던 것 같다”며 “침체기도 있었지만 그때마다 변함없이 응원해 주신 분들 덕분에 힘을 얻었다. 앞으로도 최선을 다하겠다. 항상 감사드린다”고 전했다.



권영준 기자

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