영홀스컵 & 주니어컵·국산 승용마 경매 성료

‘써컴플리먼트’(6세·소유자 조재윤)와 ‘루비안’(6세·소유자 김보선)이 각각 2026년 대표 어린말로 선정됐다.



한국마사회는 지난 3일부터 5일까지 렛츠런파크 서울에서 개최된 2026년 YOUNG HORSE CUP(영홀스컵) & JUNIOR CUP(주니어컵)과 2026년 국산 승용마 경매가 성황리에 마무리됐다고 12일 밝혔다.



이번 대회는 제주와 상주에서 열린 국산 어린말 승마대회와 국산마 품평회 스포츠말 부문 지역예선을 통과한 우수 국산마들이 실력을 겨루는 결승 무대로, 총 76두의 국산 어린말과 선수 및 소유자 등 48명이 참가했다.



4~7세 어린말들이 출전한 영홀스컵에서는 마장마술 부문 써컴플리먼트와 장애물 부문 루비안이 각각 2026년 대표 어린말로 선정됐다.



써컴플리먼트는 지난 9월 상주 지역예선 마장마술 C Class에서 2위를 기록한 데 이어 이번 결승에서 우승하며 뛰어난 기량을 입증했다.



루비안 역시 상주 지역예선 장애물 B+ Class 우승에 이어 영홀스컵에서도 정상에 오르며 상금 880만원을 획득했다.



국산마 품평회 결승전인 주니어컵에는 지역예선에서 3+등급 이상을 획득한 2~3세 스포츠말 35두가 참가했다. 체형과 보행, 프리점핑(기승자 없이 말 스스로 장애물을 넘는 동작) 등을 종합 평가한 결과, 2세 말 부문 ‘낭산짱’(소유자 신동현), 2세 포니 ‘현둘리’(소유자 현달환), 3세 말 ‘비앙카’(소유자 김준성), 3세 포니 ‘에쓰씨썬밸리’(소유자 윤정화)가 각각 1위를 차지했다.



대회와 연계해 열린 2026년 국산 승용마 경매에서는 코코아가 치열한 입찰 경쟁 끝에 최고가인 2100만원에 낙찰됐다. ‘코코아’는 올해 제2회 국산마 품평회에서 3+등급을 획득한 우수 승용마로, 경매 참가자들의 높은 관심을 받았다.

권영준 기자

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