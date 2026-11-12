호프케이, 4연승 막을 자 누구냐

4연승에 도전하는 ‘호프케이’를 막을 수 있을까.



신예 강자들이 찬바람을 가르는 뜨거운 질주를 펼친다. 오는 15일 한국마사회 렛츠런파크 서울에서 제31회 문화일보배(1200m, 순위상금 2억원) 대상경주가 열린다. 미래 한국 경마를 이끌어갈 신예 경주마들이 차세대 스타의 자리를 놓고 치열한 승부를 펼칠 예정이다.

호프케이가 오는 15일 문화일보배 대상경주에서 4연승에 도전한다. 한국마사회 제공

이번 경주는 남반구와 북반구의 경주마 출생 시기가 서로 다른 점을 고려해 남반구산 3세와 북반구산 2세 경주마가 성별에 관계없이 출전할 수 있다. 아직 성장 과정에 있는 어린 경주마들이지만, 패기와 잠재력만큼은 어느 경주 못지않다.



◆호프케이(4전 3/0/1, 레이팅 61, 미국, 수, 2세, 부마: MITOLE, 모마: TELL A GREAT STORY, 마주: 강경운, 조교사: 문병기)



가장 유력한 우승 후보로 꼽히는 호프케이가 4연승에 도전한다. 호프케이는 최근 특별경주에서 연이어 우승을 차지하며 데뷔 6개월 만에 수득상금 2억원을 돌파한 신예 강자다. 특히 이번 출전마 중 가장 빠른 1200m 기록을 보유하고 있어 단거리 경주에서의 경쟁력이 돋보인다.



화려한 혈통도 눈길을 끈다. 호프케이의 부마는 미국의 정상급 단거리 명마 ‘미톨’이다. 미톨은 2019년 브리더스컵 스프린트(G1)를 비롯해 메트로폴리탄 핸디캡(G1), 처칠다운스 스테이크스(G1), 포어고 스테이크스(G1) 등 한 해에만 네 차례 G1 경주를 제패하며 미국 경마계를 주름잡았다. 이러한 활약을 인정받아 2019년 미국 이클립스상 최우수 단거리 수말에도 선정됐다.



◆싱싱내쉬(2전 2/0/0, 레이팅 58, 미국, 수, 2세, 부마: NASHVILLE, 모마: REMINGTON ROSE, 마주: 전석호, 조교사: 배휴준)

싱싱내쉬

화려한 혈통을 앞세운 ‘싱싱내쉬’가 데뷔 2전 전승을 기록하며 차세대 유망주로 떠오르고 있다. 지난 8월23일 서울 1000m 데뷔전에서는 출발부터 결승선까지 선두를 한 번도 내주지 않는 ‘와이어 투 와이어’ 우승을 선보이며 강렬한 첫인상을 남겼다. 이어 10월4일 1200m 경주에서도 승리를 거두며 한층 성장한 기량을 과시했다. 특히 경매에서 약 1억4000만원에 낙찰된 기대주로, 높은 몸값에 걸맞은 활약을 이어가고 있다.



부마의 화려한 이력도 눈길을 끈다. 싱싱내쉬의 아버지 ‘내슈빌’은 미국의 대표적인 단거리 씨수말 ‘스파이츠타운’의 아들이다. 내슈빌은 2020년 미국 킨랜드 경마장에서 열린 페리빌 스테이크스 무대에서 1200m를 1분7초89에 주파하며 당시 경마장 신기록을 수립한 명마다. 싱싱내쉬는 내슈빌의 첫 자마 세대인 2024년생으로, 부마의 뛰어난 스피드 혈통을 이어받아 경주를 거듭할수록 성장 가능성을 보여주고 있다.



◆사우스카니발(6전 1/3/1, 레이팅 55, 호주, 수, 3세, 부마: CASTELVECCHIO, 모마: TRESTRAIL, 마주: 박남성, 조교사: 서인석)

사우스카니발

550㎏에 달하는 당당한 체구를 자랑하는 ‘사우스카니발’은 호주 명문 혈통을 이어받은 기대주다. 출전마 가운데서도 눈에 띄는 압도적인 체격이 인상적이다.



사우스카니발의 부마는 호주 경마계를 대표하는 명마 ‘캐슬베키오’다. 캐슬베키오는 현역 시절 13전4승을 기록했으며, 2019년 샴페인 스테이크스(G1·1600m)와 2020년 로즈힐 기니(G1·2000m)를 제패한 정상급 경주마다. 특히 2019년 호주 최고 권위의 경주 중 하나인 콕스 플레이트(G1·2040m)에서는 준우승을 차지하며 뛰어난 경쟁력을 입증했다.



부계에는 유럽의 전설적인 씨수말 ‘새들러스 웰스’와 명마 ‘하이 채퍼럴’로 이어지는 명문 혈통이 자리하고 있다. 이러한 혈통을 이어받은 사우스카니발이 1200m 단거리 무대에서도 경쟁력을 발휘할 수 있을지 주목된다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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