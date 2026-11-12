지강인, 블랙프라이데이 홍삼·건강즙 최대 49% 할인…다양한 혜택 마련

지강인 ‘2026 블랙프라이데이 역대급 혜택’ 포스터. 사진=지강인

건강식품 브랜드 지강인이 11월 한 달간 공식 홈페이지에서 ‘2026 블랙프라이데이 역대급 혜택’ 기획전을 진행하고 홍삼과 건강즙, 정과·절편 등 주요 제품을 최대 49% 할인 판매한다고 12일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 기획전은 구매 목적에 따라 ‘실속세트’, ‘대용량세트’, ‘건강꿀조합’으로 구성했다. 실속세트는 부담 없는 가격으로 다양한 제품을 즐기려는 소비자를, 대용량세트는 평소 즐겨 먹는 제품을 넉넉하게 준비하려는 소비자를 고려했다. 건강꿀조합은 여러 제품을 함께 경험할 수 있도록 마련했다.

행사 제품에는 지강인고려홍삼정, 6년근홍삼정데일리굿타임, 지강인홍삼액 등 홍삼 제품과 도라지배즙, 홍삼생알칡즙 등 건강즙이 포함된다. 인절미홍삼절편과 인절미도라지절편 등 간식형 제품도 할인된 가격에 만나볼 수 있어 평소 즐길 간식과 음료를 미리 준비하기에도 좋다고 브랜드 측은 전했다.

선물용 구성도 눈길을 끈다. 홍삼 한 뿌리를 통째로 즐길 수 있는 고려홍삼진과골드에는 보자기 포장이 포함돼 있으며 건강꿀조합 일부 상품에는 환절기에 따뜻하게 즐기기 좋은 도라지배즙을 사은품으로 제공한다.

지강인은 이번 기획전을 통해 일상용 제품부터 선물용 상품까지 폭넓은 선택지를 합리적인 가격에 선보일 계획이라고 밝혔다.

‘2026 블랙프라이데이 역대급 혜택’ 기획전의 자세한 제품 구성과 할인 혜택은 지강인 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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