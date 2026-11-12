드래곤포니, 고척돔 달군다…‘MMA 2026’ 14일 첫 출연

사진=안테나

밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 데뷔 후 처음으로 멜론뮤직어워드 무대에 오른다.

드래곤포니는 오는 14일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열리는 ‘2026 멜론뮤직어워드’(MMA 2026)에 참석한다. 드래곤포니가 멜론뮤직어워드에 출연하는 것은 이번이 처음이다.

올해 멜론뮤직어워드는 ‘K-POP CONNECT: The New Pulse’를 슬로건으로 내세웠다. 드래곤포니는 특유의 강렬한 록 사운드와 에너지 넘치는 퍼포먼스를 앞세워 무대를 꾸밀 예정이다.

드래곤포니는 최근 싱글 ‘Calling back’(콜링 백)을 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 동명의 타이틀곡은 강렬한 록 사운드를 바탕으로 기타 선율과 드럼 비트, 호소력 있는 보컬이 어우러진 곡이다.

신곡 발매 이후 국내 주요 음악방송과 웹 콘텐츠에 출연하며 팬들과 만나고 있다. 선후배 아티스트들이 참여한 보컬 챌린지도 SNS를 통해 진행되고 있다.

드래곤포니는 오는 12월 5~6일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘2026 Dragon Pony Concert 'Calling back'’을 개최한다. 이번 공연에서는 신곡을 비롯해 단독 콘서트에서만 선보이는 특별 무대도 마련할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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