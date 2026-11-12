‘보스의 노골적 취향’ 성훈·오세영, 대표-비서로 재회…첫 출근부터 신경전

배우 성훈과 오세영이 대표와 비서로 만나 첫 출근부터 팽팽한 신경전을 벌인다.

12일 방송되는 MBN 수목드라마 ‘보스의 노골적 취향’ 2회에서는 권도혁(성훈)과 이은채(오세영)가 대표와 전담 비서로 함께 일하며 좌충우돌 직장 생활을 시작하는 모습이 그려진다.

앞선 방송에서는 이은채가 형부 서진우(이충주)의 가운을 입고 의사 행세를 하다가 권도혁에게 들키면서 두 사람의 인연이 시작됐다. 이후 권도혁은 자신이 만든 AI 가수와 닮은 인디아레드의 보컬 ‘수’가 이은채라는 사실을 알아챘다. 그러나 이를 모르는 척 이은채에게 접근하며 속내를 궁금하게 했다.

이날 방송을 앞두고 공개된 사진에는 권도혁의 사무실에 첫 출근한 이은채의 모습이 담겼다. 이은채는 권도혁의 까다로운 요구에 첫날부터 난관에 부딪힌다. 만날 때마다 티격태격하던 두 사람이 대표와 전담 비서로 함께 일하게 된 사연에도 관심이 쏠린다.

퇴근 시간을 둘러싼 갈등도 벌어진다. 매주 수요일 인디아레드의 보컬 ‘수’로 공연해야 하는 이은채는 영어 학원에 다닌다는 핑계를 대고 회사를 나선다. 하지만 권도혁은 허락 없이 퇴근했다며 당장 돌아오라고 지시한다. 정체를 숨긴 채 무대에 올라야 하는 이은채가 위기를 어떻게 넘길지 궁금증을 자아낸다.

두 사람 사이에는 예상치 못한 밀착 상황도 펼쳐진다. 권도혁의 연구실을 수상하게 여긴 이은채가 문에 귀를 대고 안쪽을 엿듣던 중 갑자기 문이 열리면서 그의 품에 안기게 된다. 뜻밖의 상황에 두 사람 모두 당황하는 가운데 권도혁이 이은채의 아버지와 전화 통화까지 하게 되면서 새로운 전개를 예고한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]