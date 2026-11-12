[포토뉴스] 홍콩익스프레스, 국내 첫 소비자 팝업 성수동에서 개최…한국 시장과의 접점 확대

사진= 홍콩익스프레스

홍콩 유일의 저비용 항공사 홍콩익스프레스(HK Express)가 12일부터 15일까지 서울 성수동 언더스탠드에비뉴에서 오프라인 소비자 대상 브랜드 행사를 개최했다. 홍콩익스프레스 자넷 마오 대표(좌측에서 두번째)가 ‘홍콩 갈 땐? 홍콩익스프레스항공’ 팝업을 기념해 사진촬영을 하고 있다.

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