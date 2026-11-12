‘흥행 보증수표’의 몰락…외면 받는 한국 축구 A매치

사진=뉴시스

사상 초유의 일이다.

한국 축구를 둘러싼 공기가 싸늘하다. 방송사가 거액을 투자해 A매치 중계권을 확보하고도, 이를 포기하는 일이 발생했다. 축구 국가대표팀 경기를 독점 중계해 온 종합편성채널(종편) TV조선이 11월 중동 2연전(13일 사우디아라비아전, 17일 카타르전) 중계를 하지 않기로 한 것. 대한축구협회는 12일 “11월 초 TV조선이 내부 사정을 이유로 양해를 구해왔다”고 말했다. 다행히 사우디아라비아전은 SBS가, 카타르전은 KBS와 MBC가 동시 중계하기로 했다.

TV조선은 지난 2022년부터 한국 축구 A매치 중계를 전담해왔다. 2025년 말엔 2034년까지 10년 장기 계약을 체결했다. 여기엔 TV 중계권은 물론 경기 영상 재판매권, 뉴스 보도권, 독점 인터뷰 권리 등도 포함됐다. 방송사가 A매치 중계를 내려놓은 건 이번이 처음이다. 중계 자체가 멈추는 건 아니다. A매치는 국민 전체 가구 수의 75% 이상이 시청할 수 있어야 하는 ‘보편적 시청권’에 해당한다. 협회는 코리아 풀(지상파 3사)과 접촉해 별도 중계 계약을 맺었다. 무상으로 제공한다.

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몇 년 전까지만 하더라도 대표팀 A매치는 ‘황금알을 낳는 거위’로 통했다. 높은 시청률은 기본, 그에 따른 광고 수익까지 기대 요소가 많았다. 방송사간 중계권 경쟁이 치열했던 배경이기도 하다. 기류가 바뀌었다. 인기가 예전 같지 않다. 저조한 경기력과 선수단 내부서 흘러나오는 잡음 등이 겹치며 팬들의 실망감이 커졌다. 설상가상 이강인 이후 새 스타도 나타나지 않고 있는 상황. 지난해 11월 서울월드컵경기장에서 열린 가나와의 평가전에선 관중석 6만6000석 절반 가까이 비었다.

승승장구하는 야구와 비교하면 온도 차는 더 크게 다가온다. 국가대표 경기가, 프로야구에게조차 역전당한 지 오래다. 올해 KBO리그 포스트시즌 TV 평균 시청률은 7.03%를 기록했다. 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전은 무려 9.63%에 달했다. 축구의 경우 2023년 10월 튀니지와의 매치업서 시청률 9.4%를 마크했다. 2022 카타르월드컵서 16강에 진출, 제대로 분위기를 탔다. 2026 북중미월드컵 직후인 지난 9월 에콰도르전은 3.2%에 그쳤다. 5월 열린 트리니다드토바고전은 1.5%였다.

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시청률보다 더 큰 문제는 한국 축구를 향한 관심과 기대 자체가 식어가고 있다는 점이다. 경기장에서 팬들의 발길이 줄어든 데 이어 TV 앞 시청자마저 등을 돌리고 있다. 대표팀이라는 이름만으로 흥행을 담보하던 시대가 저물고 있다. 경기력 저하와 반복되는 행정 논란, 팬들과의 소통 부재가 맞물리며 한국 축구의 경쟁력 자체에 의문부호가 붙고 있다.

잠깐의 위기가 아니다. 급한 불은 껐지만, 방송사의 A매치 중계 포기는 앞으로도 또 나올 수 있다. 손익계산서가 맞지 않는 까닭이다. 방송사 입장에선 스포츠 중계 시 중계권 외에도 적잖은 돈이 투입된다. 들이는 비용에 비해 가치가 점차 떨어지고 있다는 지적이다. 일례로 TV조선은 지난 9~10월 4연전 당시에도 협회에 ‘경기 수를 줄일 수 있는지’ 문의했던 것으로 알려졌다. 협회는 “TV조선의 업무 계약 위반은 아니다. 편성되지 않았다고 해서 계약금을 못 주거나 하지도 않다”고 말했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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