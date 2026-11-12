한성모터스, 직판제 전환에 고객 관리 강화…전담 케어·멤버십 확대

메르세데스-벤츠 공식 판매 파트너사 한성모터스가 직판제(RoF) 도입에 맞춰 고객 관리 서비스를 강화하고 있다. 차량 판매가격이 일원화되면서 구매 이후의 서비스와 고객 경험을 통한 차별화에 나선 것이다.

한성모터스는 프리미엄 멤버십 ‘클럽한성 부산&순천’을 통해 차량 관리와 지역 기반 라이프스타일 서비스를 제공한다고 12일 밝혔다.

메르세데스-벤츠의 직판제는 판매 파트너사별 가격 경쟁을 줄이고 차량 가격을 일원화하는 방식이다. 이에 따라 판매 파트너사들은 가격 할인보다 사후관리와 서비스 품질을 중심으로 경쟁력을 확보해야 하는 상황이다.

클럽한성 부산&순천의 핵심은 서비스센터 지점장이 고객을 일대일로 관리하는 전담 케어 서비스다. 고객이 선호하는 서비스센터의 지점장이 차량 상태와 정비 이력, 운행 환경 등을 파악해 점검 및 정비 일정을 관리한다.

서비스센터 우선 예약과 무상 픽업·딜리버리, 대차 서비스도 제공한다. 정비 과정에서 고객의 시간 부담을 줄이고 차량 관리의 연속성을 높이기 위한 조치다.

한성모터스는 차량 관리 외에도 지역 내 제휴업체를 활용한 멤버십 혜택을 운영하고 있다. 부산과 순천 지역의 호텔, 외식, 쇼핑, 스포츠 시설 등과 연계해 고객 접점을 확대하는 방식이다.

주요 제휴처로는 시그니엘 부산, 파크 하얏트 부산, 그랜드 조선 부산, 롯데백화점 부산본점 등이 있다. 롯데자이언츠 경기 관람 프로그램도 운영한다.

한성모터스는 이러한 서비스를 통해 기존 고객의 만족도를 높이는 동시에 재구매 수요를 확보한다는 전략이다. 차량 구매 이후의 정비 경험과 멤버십 이용 만족도가 향후 판매 파트너사 선택에도 영향을 미칠 수 있다는 판단에서다.

특히 직판제 아래에서는 동일한 차량에 동일한 판매가격이 적용되는 만큼 판매 파트너사의 서비스 역량과 고객 관리 체계가 주요 경쟁 요소로 부상할 것으로 보고 있다.

배규환 한성모터스 대표는 “차량 구매 이후 고객이 체감하는 서비스 품질과 신뢰가 판매 파트너사의 중요한 경쟁력”이라며 “메르세데스-벤츠 코리아와 협력해 차량 관리부터 일상생활까지 고객 서비스를 강화하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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