숨 참고 기다린 삼성라이온즈 팬들, 강민호와 에버랜드 간다

삼성라이온즈 포수 강민호가 두 시즌에 걸쳐 약속한 ‘팬 1000명과의 에버랜드 데이트’가 오는 17일 성사된다. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승컵을 들어 올리자 에버랜드와 구단은 팬들의 응원에 보답하기 위해 초청 인원을 두 배로 늘렸다.

에버랜드는 ‘삼성라이온즈 V9데이, VAMOS(바모스)! 에버랜드’를 열고 팬 2000명을 무료로 초청한다고 12일 밝혔다. 참가를 원하는 팬은 오는 13일 오후 4시까지 에버랜드 모바일 앱에서 응모하면 된다. 추첨으로 뽑힌 1000명은 한 명씩 동반할 수 있다.

공약의 시작은 지난해 3월 KBO 미디어데이였다. 롯데자이언츠 전준우가 우승하면 팬들과 롯데월드에 가겠다고 하자 강민호는 “대한민국 최고의 놀이공원은 에버랜드”라고 받아치며 팬 1000명과의 데이트를 약속했다.

지난해엔 플레이오프에서 시즌을 마쳤지만 올봄 강민호는 주장 구자욱과 함께 다시 공약을 내걸었다. 지난 8일 삼성이 KT 위즈를 꺾고 통산 아홉 번째 한국시리즈 우승을 확정하자 에버랜드는 구단 SNS에 “강민호 선수 올 때까지 숨참고 기다리고 있을게요”라는 댓글을 남겼다. 이튿날 강민호도 자신의 SNS에 “에버랜드 가자”라고 적었다.

행사 당일 초청 팬 가운데 1000명은 선수들과 팀을 이뤄 사파리월드와 모니모RUSH 등 놀이기구를 타고 간식을 함께 먹는다. 우승 기념 퍼레이드 ‘푸른 사자들의 행진’에는 선수단과 응원단장, 구단 마스코트 ‘블레오 패밀리’가 나선다. 에버랜드에 따르면 국내 테마파크에서 프로야구 선수들이 한국시리즈 우승 기념 퍼레이드의 주인공으로 나서는 것은 처음이다.

퍼레이드가 끝나면 포시즌스가든에서 선수들이 팬들과 만나 우승 뒷이야기를 나눈다. 한국시리즈 우승 트로피도 이곳에 전시한다. 저녁에는 대형 스크린에 올 시즌 명장면이 흐르고 라이온즈 응원가에 맞춰 불꽃쇼가 펼쳐진다.

대구 삼성라이온즈파크의 먹거리도 이날 에버랜드에 등장한다. 야구장 식음 공간 ‘하우스 오브 라이온즈’의 대표 메뉴인 ‘강민호 나이스 캐치 미트 샌드위치’와 ‘원태인 픽 막창타코’를 선보인다. 이달 말까지 에버랜드 앱에서 ‘삼성라이온즈 V9 클럽’에 무료 가입하면 스마트예약을 통해 이용권을 2만6000원에 구매할 수 있다. 같은 기간 라이온즈 유니폼을 입고 방문하는 어린이에게는 1만2000원의 우대가를 적용한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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