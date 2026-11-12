[SW현장] “우리 이기는 게 목표” 에이티즈, 8년 서사 집약해 더 ‘UP’

그룹 에이티즈(왼쪽부터 윤호, 성화, 산, 여상, 홍중, 우영, 종호, 민기)가 12일 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. [사진=뉴시스]

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 데뷔 8년의 서사를 집약한 신보로 더 높은 곳을 향한 도전에 나선다. 글로벌 무대에서 잇따라 성과를 거두고 국내 대중의 사랑까지 얻은 이들은 지금까지의 성공에 안주하지 않고 자신들의 본질을 지키며 끊임없이 한계를 뛰어넘겠다는 각오다.

에이티즈는 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 강남에서 미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)’ 발매 기념 기자간담회를 열었다.

오는 13일 발매되는 이번 앨범은 에이티즈가 2024년부터 이어온 ‘골든 아워’ 시리즈의 여섯 번째 작품이다. 오랜 시간 쌓아온 음악적 정체성과 세계관을 바탕으로 기존의 틀과 한계를 깨고 새로운 단계로 나아가겠다는 메시지를 담았다.

홍중은 “벌써 미니 15집인데 신보를 공개할 때마다 여전히 긴장되고 반응도 궁금하다”며 “더 많은 분들이 기대해 주시는 것 같아 멋진 활동으로 보답하겠다”고 컴백 소감을 밝혔다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘UP’(업)을 비롯해 선공개곡 ‘Drip’(드립), ‘ANEMIA’(어니미어), ‘FAITH’(페이스), ‘Hollow Victory’(홀로 빅토리) 등 총 5곡이 수록됐다. 타이틀곡 ‘UP’은 강렬한 브라스와 폭발적인 베이스가 어우러진 곡으로, 스스로의 한계를 뛰어넘어 더 높은 곳으로 나아가겠다는 에이티즈의 의지를 담았다.

산은 타이틀곡에 대해 “가장 높은 곳, 그 이상을 향해 나아가겠다는 저희의 포부가 담겼다”고 소개했다. 성화 역시 “데뷔 때부터 지금까지 해온 이야기를 잘 담아냈다고 생각한다”며 “위로 올라가겠다는 포부가 지금도 그때와 다르지 않다는 확신이 들었다. 해적 콘셉트도 잘 살릴 수 있다고 생각했다”고 설명했다.

데뷔 8주년을 맞은 에이티즈의 각오가 고스란히 담겼다. 홍중은 “올해를 시작하면서 멤버들끼리 세 번의 컴백을 잘해보자고 다짐했다”며 “8주년은 저희에게 의미가 깊다. 7년 계약 이후 처음 맞이하는 해이기도 하고, 여덟 명의 멤버라는 점에서도 의미가 있었다”고 말했다. 이어 “이 시점에서 에이티즈만이 보여줄 수 있는 강렬한 무대가 무엇일지 고민했다”며 “저희는 여전히 미래를 바라보고 있고, 앞으로도 치열하게 나아갈 것이라는 포부를 가장 잘 보여줄 수 있는 강렬한 사운드와 퍼포먼스로 표현하고 싶었다”고 덧붙였다.

그동안 글로벌 무대에서 굵직한 성과를 거두며 성장해 왔다. 미니 14집 ‘골든 아워 : 파트 5’는 초동 판매량 188만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했고, 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 통산 세 번째 1위를 차지했다. 특히 타이틀곡 ‘BAD’는 챌린지 열풍과 함께 국내에서도 큰 인기를 얻었다.

이번 앨범을 통해 이루고 싶은 목표는 단순히 이전의 기록을 뛰어넘는 데 있지 않았다. 멤버들은 지금까지 쌓아온 성과를 발판 삼아 스스로의 한계를 극복하고, 자신들만의 음악적 정체성을 더욱 확고히 하겠다는 의지를 드러냈다.

민기는 “이번 ‘UP’의 목표는 저희 자신을 이기는 것”이라며 “한없이 치열하게 달려왔던 하루하루를 통해 좀 더 발전하고, 에이티즈가 가진 8년의 서사를 가장 트렌디하고 멋진 곡으로 풀어내면서 대중과 팬들에게 저희의 무대 장악력을 보여주는 게 이번 목표”라고 밝혔다.

그룹 에이티즈(왼쪽부터 윤호, 성화, 산, 여상, 홍중, 우영, 종호, 민기)가 12일 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 사진=뉴시스

특히 홍중과 민기는 이번 앨범의 전곡 작사에 참여하며 지난 8년간 에이티즈가 걸어온 발자취를 음악에 녹여냈다. 타이틀곡 ‘UP’에는 데뷔 초부터 이어온 팀의 이야기를 담기 위해 각별한 공을 들였다.

민기는 “작사를 하면서 어떻게 하면 8년의 서사를 담을 수 있을지 고민을 많이 했다”며 “‘UP’ 가사를 보면 첫 데뷔 앨범부터 지금의 ‘골든 아워’까지 가사들을 인용해서 사용한 부분이 굉장히 많다. 또 데뷔곡 ‘해적왕’의 멜로디 라인을 활용해 만든 곡”이라고 설명했다.

이어 “그런 점에 주목해서 들어주시면 가사와 멜로디 라인을 통해 처음 시리즈부터 지금까지의 이야기가 다시 반복 재생되는 듯한 흐름을 느낄 수 있지 않을까 기대한다”고 덧붙였다.

홍중 역시 이번 앨범을 관통하는 핵심 메시지로 에이티즈만의 정체성을 강조했다. 그는 “글로벌한 성과를 많이 보여드릴 수 있어서 감사하게 생각한다”면서도 “에이티즈는 계속해서 저희의 모습을 저희답게 보여주는 것이 항상 목표였던 그룹이다. 전작이나 전전작의 성공, 계속되는 좋은 흐름에 개의치 않고 저희가 흔들리지 않는 모습을 보여주는 것이 가장 중요하다고 생각한다”고 말했다.

이어 “이번 앨범을 전체적으로 들어보시고 메시지를 살펴보시면 저희가 전하고 싶은 이야기가 ‘골든 아워’ 시리즈를 하면서 성공했고 잘됐다는 내용이 아니라는 것을 아실 수 있을 것”이라며 “본질적인 것에 집중하면서 성공한 아티스트가 또 다음을 바라보는 내용을 담고 있다”고 설명했다.

그러면서 “좋은 흐름을 계속 유지하려면 결국 본질에서 우리의 것을 찾아야 한다는 내용을 수록곡에도 많이 담았다”며 “저희도 가사를 쓰고 음악을 완성하는 과정에서 그런 부분에 굉장히 집중했다”고 강조했다.

전작 ‘BAD’의 흥행으로 국내에서 높아진 인기에 대한 소감도 전했다. 우영은 “이번 ‘BAD’를 통해 국내 대중분들이 정말 많이 알아봐 주셔서 감사하다”며 “알아봐 주시면서 서비스를 하나 더 주시거나 반갑게 인사해 주시는 소소한 이점도 생겼다”고 웃었다. 이어 “그에 걸맞은 아티스트가 될 수 있도록 이번 앨범도 정말 열심히 준비했다”고 밝혔다.



산 역시 달라진 인기를 실감하고 있다고 했다. 그는 “예전에는 예능이나 인터뷰 현장에 가면 에이티즈가 해외에서 얼마나 잘된 그룹인지 설명해야 하는 일이 많았다”며 “이제는 에이티즈라고 먼저 이야기하면 다들 알아봐 주시고 사랑해 주신다. 정말 꿈같은 나날을 보내고 있다”고 말했다.

그러면서 “많이 사랑해 주시는 만큼 그에 걸맞은 사람이 돼야 한다고 생각한다”며 “이번 앨범에도 혼신의 힘을 쏟았다. 멋진 모습을 보여드리겠다”고 각오를 다졌다.

2024년 시작된 ‘골든 아워’ 시리즈가 여섯 번째 작품까지 이어진 가운데 향후 시리즈의 방향성에 대한 이야기도 나왔다. 우영은 “시리즈를 만들 때 처음부터 3부작이나 4부작으로 정해놓고 만들지는 않는다”며 “파트 7이나 8이 나올 수도 있겠지만, 개인적으로는 슬슬 다음 시리즈로 넘어가도 좋지 않을까 생각한다”고 말했다.

홍중은 ‘골든 아워’ 시리즈가 에이티즈의 음악적 영역을 넓히는 계기가 됐다고 돌아봤다. 그는 “골든 아워를 시작하면서 다양한 음악적 스타일을 시도했고, 기존에 에이티즈가 보여줬던 정형적인 이미지에서 벗어나 여러 장르를 저희의 목소리로 소화하며 저변을 많이 넓혔다고 생각한다”고 설명했다.

이어 “시리즈가 길어지긴 했지만 한편으로는 끝나지 않았으면 하는 바람도 있을 것 같다”며 “시리즈를 나누는 데 있어 가장 중요한 것은 큰 메시지다. 저희가 하고 싶은 메시지가 분명히 생긴다면 과감하게 골든 아워 시리즈를 끝내고 넘어갈 수 있는 용기가 생기지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.

데뷔 8년 동안 여덟 멤버가 함께하며 꾸준히 활동할 수 있었던 원동력으로는 팬들을 꼽았다. 윤호는 “지금까지 멤버들 간의 팀워크가 정말 좋았고, 재계약 이후에도 ‘BAD’로 큰 사랑을 받았다”며 “팬들이 언제나 큰 사랑을 주시기 때문에 저희도 더 좋은 모습으로 보답하고 싶다는 마음이 생긴다. 이런 선순환이 에이티즈가 계속 활동할 수 있는 원동력”이라고 전했다.

한편 에이티즈는 이번 신보 발매에 이어 내년 새로운 월드투어 ‘ZERO TO ALL’(제로 투 올)에 나선다. 내년 1월 22일부터 24일까지 인천에서 투어의 막을 올린 뒤 일본과 유럽, 북미, 남미 등에서 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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