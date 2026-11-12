[세계 당뇨병의 날] 당뇨 환자, 혈당 관리만?… 콩팥 건강 함께 살펴야

매년 11월 14일은 세계 당뇨병의 날이다. 당뇨병 관리라고 하면 혈당 관리부터 떠올리지만, ‘콩팥 건강’도 함께 확인해야 한다.

높은 혈당이 지속되면 콩팥의 여과 기능을 담당하는 미세혈관이 손상될 수 있다. 문제는 초기에는 불편한 증상이 거의 없어 검사로 이상을 확인하기 전까지 알아차리기 어렵다는 점이다. 콩팥은 한 번 망가지면 정상화하기 어렵다. 혈당 관리와 함께 콩팥 손상 여부를 정기적으로 살펴야 하는 이유다.

Kidney with biology and health care concept, 3d rendering. 3D illustration.

◆혈액검사 괜찮다고 안심? 소변검사도 함께

당뇨병 환자의 콩팥 상태를 확인하는 핵심 검사는 두 가지다. 혈액검사로 추정하는 사구체여과율(eGFR)과 소변 알부민-크레아티닌비율(UACR)이다. 전자는 콩팥이 혈액을 얼마나 잘 걸러내는지, 후자는 혈액 속 단백질인 알부민이 소변으로 얼마나 새어 나오는지를 보여준다.

미국당뇨병학회는 2026년 진료지침에서 모든 제2형 당뇨병 환자와 유병 기간이 5년 이상인 제1형 당뇨병 환자에게 두 검사를 적어도 매년 시행하도록 권고한다. 이미 만성콩팥병이 있다면 진행 위험에 따라 검사 간격을 조정한다.

국내에서도 대한당뇨병학회의 2025년 당뇨병 진료지침은 진단 시 소변 알부민-크레아티닌비율과 추정 사구체여과율을 함께 확인하고, 이후에도 두 검사를 매년 한 차례 이상 시행해 콩팥 건강을 확인하도록 권고한다.

남우석 민트병원 혈관센터 대표원장(혈관외과 전문의)은 “당뇨병 환자는 증상이 없더라도 혈액과 소변검사를 함께 확인해야 한다”며 “검사표의 정상·이상 표시만 보기보다 이전 결과에서 어떤 변화가 있었는지 의료진과 살펴보는 것이 중요하다”고 설명했다.

◆혈당이 내려가도 저혈당·식사 점검해야

콩팥 기능이 떨어진 환자에게 혈당이 낮아졌다는 결과가 언제나 좋은 소식은 아니다. 콩팥 기능 저하로 일부 약물이 몸에 오래 남을 수 있고, 식사량까지 줄면 인슐린이나 일부 당뇨병 약을 사용하는 환자에게 저혈당 위험이 커질 수 있다. 평소와 같은 용량을 사용하던 중 저혈당이 반복된다면 식사·활동 변화와 함께 콩팥 기능 및 약물 용량을 확인해야 한다.

특히 약을 임의로 끊거나 줄이기보다 처방 의료진과 조정하는 것이 원칙이다. 식사도 당뇨병 관리만을 기준으로 바꾸기보다 콩팥 상태를 함께 고려해야 한다. 탄수화물을 줄인 자리를 고기와 단백질 보충제로 과도하게 채우는 방식은 콩팥병 진행 위험이 있는 환자에게 적절하지 않을 수 있다.

반대로 콩팥에 부담을 주지 않겠다며 단백질을 지나치게 제한하면 영양 부족과 근육 감소를 초래할 수 있어, 질환 단계와 영양 상태에 맞춘 조정이 필요하다.

◆투석 준비는 시작 결정과 달라

만성콩팥병이 있다고 모두 투석으로 이어지는 것은 아니다. 다만 기능 저하가 진행해 신장대체요법이 필요할 가능성이 커졌다면 신장내과에서 혈액투석·복막투석·신장이식 등 치료 선택지를 미리 상담해야 한다.

투석 시작 시점은 사구체여과율 수치 하나로 정하지 않는다. 요독 증상, 약물로 조절되지 않는 체액 과다나 전해질 이상, 영양 상태 등을 함께 평가한다.

여기서 구분할 것은 ‘투석을 준비하는 시점’과 ‘투석을 시작하는 시점’이다. 혈액투석을 선택한다면 충분한 혈액이 오갈 통로인 ‘투석혈관’을 미리 준비해야 한다. 자신의 동맥과 정맥을 연결하는 자가혈관 동정맥루는 수술 직후 바로 사용하는 것이 아니라 혈관이 자라는 시간이 필요하다. 따라서 투석이 임박한 뒤에야 혈관 상태를 확인하면 준비 시간이 부족할 수 있다.

남우석 원장에 따르면 “수술 전부터 실천할 수 있는 준비는 팔 혈관 보존”이다. 진행된 콩팥병 환자는 채혈이나 정맥주사를 맞기 전 콩팥질환이 있음을 알리고, 향후 투석혈관으로 사용할 정맥을 보호할 필요가 있는지 의료진에게 확인하는 것이 좋다. 반복적인 천자와 정맥주사로 혈관이 손상되면 투석혈관을 만들 때 선택지가 줄어들 수 있다.

투석혈관의 위치와 방식은 초음파 등으로 동맥·정맥 상태를 확인하고 투석 예상 시점과 전신 상태를 고려해 정한다. 민트병원 혈관센터는 자가혈관 및 인조혈관을 이용한 투석혈관 조성술과 협착·폐색에 대한 혈관성형술, 교정수술을 시행한다. 복합적인 문제가 있는 경우에는 혈관외과와 인터벤션 영상의학과가 수술·시술을 연계하는 방식으로 치료를 결정한다.

남우석 원장은 “투석혈관 조성 수술은 환자 개개인의 복용 약물, 심장 기능, 혈관 상태를 종합적으로 고려해야 하는 정밀한 치료”라고 말하며 “수술 전 꼼꼼한 사전 검사를 바탕으로 오래 쓸 수 있는 튼튼한 투석혈관을 만드는 것이 혈액투석 치료의 첫 걸음”이라고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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