[BS현장] 장혁은 연개소문, 김강우는 김춘추…‘문무’ 역사 영웅들의 소환

KBS 제공

삼국통일을 둘러싼 영웅들의 선택과 갈등, 그리고 한반도의 운명을 바꾼 역사적 순간이 안방극장에 펼쳐진다.

12일 서울 신도림 더링크 호텔에서는 KBS2 새 대하드라마 ‘문무’ 제작발표회가 개최됐다. 이날 행사에는 배우 이현욱, 장혁, 김강우, 정웅인, 김도현, 백성현, 최예빈, 이호 CP가 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다. 박성웅은 일본 현지 촬영 일정으로 불참했다.

본격적인 제작발표회에 앞서 KBS 박장범 사장은 작품을 선보이게 된 소회를 밝혔다.

박 사장은 “1년 전쯤 문무를 제작한다고 말씀드렸던 것 같은데, 성공적으로 방송하게 돼 감사하고 행복하다”고 말했다. 이어 “KBS의 모든 프로그램이 의미 있지만, 이번 대하드라마는 더욱 특별하다”며 “지난해 수신료 통합징수법안이 통과되고 수신료가 안정적으로 들어오게 되면서 대국민 서비스 차원에서 대하드라마를 제작하겠다고 약속드렸고, 오늘 그 결실을 보게 됐다”고 설명했다.

작품이 담아낼 역사적 의미에 대해서도 강조했다. 그는 “고질적인 지역 갈등과 젠더 갈등, 이념 갈등이 존재하는 시대에 선조들이 통일의 과업을 어떻게 이뤄냈는지 그 이야기를 대하드라마로 엮어 시청자들과 함께 고민해 보는 것은 의미 있는 일”이라며 “정치인들도 이 드라마를 많이 봤으면 좋겠다. 한국의 경제와 문화 등이 세계적으로 큰 반향을 일으키고 부러움을 사고 있지만, 우리 정치에 대해서는 다소 아쉽다는 반응이 많다. 오랜 시간 전 한반도에서 리더십을 발휘해 통합을 이뤄낸 정치인들이 있었다. 하나의 국가를 만들어낸 선조들의 리더십을 통해 대하드라마가 시사점을 전할 수 있기를 바란다”고 전했다.

문무는 약 600년에 걸친 전쟁과 삼국 내부의 격변을 배경으로, 하나의 승리를 위해 모든 것을 걸었던 지도자들의 고독하고 치열한 여정을 그린 작품이다. 신라 중심의 기존 역사 서술에서 나아가 고구려와 백제, 당나라 등 각 세력이 처한 상황과 선택을 폭넓게 조명하며 삼국통일을 새로운 시각으로 풀어낼 예정이다.

이호 CP는 연출을 맡게 된 배경으로 “삼국통일은 많은 사람이 잘 알고 있는 역사다. 그런데 자세히 들여다보니 미처 몰랐던 놀라운 부분도 많았다”고 운을 뗐다. 이어 “사람들은 연개소문과 김춘추, 의자왕 등 여러 영웅을 알고 있지만, 문무왕에 대해서는 잘 알지 못하는 부분이 있었다”며 문무왕을 작품의 중심에 두게 된 이유를 설명했다.

또한 “고구려가 어떻게 잘 싸웠는지, 수나라를 어떻게 이겼는지는 잘 알고 있지만 신라가 당나라를 어떻게 물리쳤는지는 모르는 부분이 많다”며 “이 이야기를 풀어내면 재미와 의미, 감동을 모두 전할 수 있을 것이라고 생각했다”고 밝혔다.

역사적 사실을 다루는 만큼 고증에도 심혈을 기울였다는 설명이다. 최근 사극들이 역사 왜곡과 고증 문제로 논란을 겪은 가운데, 문무 역시 사실에 기반한 이야기를 구현하는 데 주력했다고 강조했다.

이 CP는 “모든 장면을 만들 때마다 회의를 많이 했다. 모든 것은 사료를 기반으로 제작했으며, 자문 교수님들도 항상 함께 회의에 참여했다”며 “다른 대하드라마보다 자문 교수님도 많이 모셨다. 중요한 부분은 서로 확인하면서 촬영을 진행했고, 논란이 생기지 않도록 최선을 다했다”고 말했다.

대규모 전투 장면에는 AI 기술을 적극적으로 활용했다. 촬영이 진행되는 동안에도 관련 기술이 빠르게 발전하면서 새로운 기술을 작품에 반영했다는 설명이다. 이 CP는 “이번 작품에는 AI가 많이 들어갔다. 촬영 중간에도 AI 기술이 발전했기 때문에 새로운 기술이 나오면 활용하기도 했다”고 밝혔다.

이어 “AI 기술이 발전하면서 위험하거나 사실적인 장면을 구현할 때 기존처럼 하나하나 촬영하기보다는 AI를 활용하는 방식을 시도했다. 아직 촬영이 진행 중인 만큼 최고라고 말하기보다는 계속 발전하고 있는 AI 기술을 최대한 활용하려고 노력하고 있다”고 말했다.

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배우들의 면면도 눈길을 끈다. 이현욱은 김법민 역을 맡았으며, 장혁은 연개소문, 김강우는 김춘추, 박성웅은 김유신으로 분한다. 이 밖에도 정웅인, 김도현, 백성현, 최예빈 등이 합류해 역사 속 실존 인물들을 입체적으로 그려낸다. 서로 다른 이해관계에 따라 동맹을 맺고 대립하는 인물들의 관계가 극에 긴장감과 역동성을 더할 전망이다.

배우들은 각자의 방식으로 인물의 내면과 시대적 고민을 표현하는 데 집중했다.

이현욱은 “제가 연기하는 김법민이라는 인물은 굉장히 절제의 달인이었다”며 “처음에는 전쟁과 싸움을 싫어하던 그가 어떤 계기로 결심을 굳히고 전쟁터로 나아가게 되는지 그 과정을 밀도 있게 보여드리고자 했다”고 말했다.

이어 “감정을 겉으로 크게 드러내지 않으면서도 백성과 나라를 포용하는 군주의 모습을 어떻게 전달할 수 있을지 고민이 많았다. 현장에서 선배님들이 많이 도와주신 덕분에 작품 안에서 그 해답을 찾을 수 있었다”고 전했다.

연개소문을 연기한 장혁은 캐릭터를 자신만의 색깔로 표현하기까지 고민이 많았다고 밝혔다. 그는 “연개소문은 쟁쟁한 선배님들이 연기해 온 인물이다. 사람들에게 강인하다는 인식이 있는 캐릭터인 만큼 어떻게 하면 공감을 얻고, 인물을 설득력 있게 표현하면서 배우만의 색깔을 낼 수 있을지 부담이 있었다”고 털어놨다.

그러면서 “연개소문이라는 인물은 징검다리처럼 부분부분 비어 있는 인물이다. 그 빈틈을 채우기 위해 상황을 직접 마주하고 극 중 인물들을 만나 연개소문의 감정을 느끼면서 캐릭터를 표현하려고 노력했다”고 설명했다.

김춘추 역의 김강우는 실존 인물의 선택과 내면을 이해하기 위해 각별한 노력을 기울였다. 심지어 태종무열왕릉을 직접 찾아가 인물의 생각을 헤아리기도 했다고.

김강우는 “가장 중점을 둔 부분은 이 사람이 어떤 생각을 하면서 이런 일을 했을까 하는 것이었다. 심지어 이 사람은 신라 내부에서도 지지를 받지 못했다. 이 사람의 진실을 어떻게 연기해야 할지 쉽지 않았다”고 돌아봤다.

이어 “경주에 내려가 태종무열왕릉에 가기도 했다. ‘제발 내 꿈속에 나타나 달라. 무슨 생각으로 대단한 일을 했느냐’고 되뇌었다”며 “지푸라기라도 잡는 심정으로 상상하며 캐릭터를 만들어 나갔다. 다행히 대본이 좋았고, 대사가 많았지만 연기하는 쾌감이 있었다. 덕분에 즐겁게 촬영할 수 있었다”고 전했다.

당나라의 실권자 측천무후 역을 맡은 최예빈 역시 실존 인물을 표현하기 위해 역사적 기록과 자료를 폭넓게 살펴봤다.

그는 “실존 인물이다 보니 역사적인 기록이나 자료를 최대한 찾아보려고 했다”며 “측천무후는 잔인한 인물이기도 하지만, 다른 관점에서는 운명과 맞선 대단한 여성이라는 양면적인 평가가 있어 조심스러웠다”고 밝혔다.

이어 “역사적인 기록과 사실을 디딤돌 삼아 캐릭터를 만들어 나갔다. 그 시대의 생존은 지금의 생존과 정말 달랐을 것이라고 생각했다”며 “끊임없이 암투가 오가는 현실 속에서 살아가는 여인이 자신을 지키기 위해 어떤 고민을 했을지 깊이 생각하며 배역을 준비했다”고 설명했다.

한편 KBS2 새 대하드라마 ‘문무’는 오는 14일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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