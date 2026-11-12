[조찬호의 줄기세포 & 안티에이징] 오래 사는 것보다 중요한 것, 세포의 나이를 늦추는 과학

100세 시대라는 말이 익숙해졌다. 하지만 오래 사는 것과 건강하게 사는 것은 다른 문제다. 90세까지 살더라도 마지막 20년을 질병과 통증 속에서 보내야 한다면 장수의 의미를 다시 생각해 볼 필요가 있다.

의학계가 수명 연장만큼 중요하게 바라보는 개념이 있다. 바로 건강하게 일상을 유지하는 기간을 뜻하는 건강수명이다.

이제 건강수명을 늘리기 위한 연구는 이제 우리 몸을 구성하는 세포로 향하고 있다. 노화가 진행되는 원인을 세포 수준에서 이해하고, 기능 저하를 늦출 가능성을 찾으려는 시도다.

나이가 들면 피부에 주름이 생기고 근육량이 감소하며 기억력과 신체 기능도 점차 떨어진다. 흔히 자연스러운 노화 현상으로 받아들이지만, 그 이면에서는 세포와 조직 환경의 변화가 일어난다.

젊고 건강한 세포는 손상된 부분을 복구하고 에너지를 생산하며 주변 조직과 신호를 주고받는다. 반면 노화가 진행된 세포는 이러한 기능이 저하될 수 있다. 특히 일부 세포는 분열을 멈춘 상태에서도 체내에 남아 염증과 관련된 물질을 분비한다. 이른바 좀비세포라고 불리는 노화세포다.

노화세포 자체가 모두 해로운 것은 아니다. 손상된 세포의 무분별한 증식을 막거나 조직 회복 과정에 관여하는 역할도 한다. 그러나 노화세포가 과도하게 축적되고 염증성 신호가 지속되면 주변 조직의 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

최근 이러한 노화의 생물학적 변화를 살펴볼 수 있는 흥미로운 연구가 발표됐다.

2026년 9월 국제학술지 네이처에는 비만과 제2형 당뇨병 치료에 사용되는 세마글루타이드가 노령 생쥐의 신체 기능과 노화 관련 지표에 미치는 영향을 분석한 연구가 실렸다.

연구진은 생후 20개월 된 암컷 생쥐를 대상으로 세마글루타이드를 투여하고 신체 기능과 세포의 변화를 관찰했다.

연구 결과 세마글루타이드를 투여한 생쥐에서는 일부 운동 능력과 인지 기능, 대사 기능이 개선됐다. 약물 투여를 생애 말기까지 지속한 집단의 중앙생존기간은 대조군 742일에서 834일로 약 12.4% 증가했다.

주목할 부분은 수명 변화뿐 아니라 세포 내부에서 관찰된 변화다. 연구진은 노화와 관련된 염증 반응과 세포 노화 지표가 감소한 것을 확인했다. 세포의 에너지 생산을 담당하는 미토콘드리아 기능 이상, 유전체 불안정성, 줄기세포 기능 저하와 관련된 일부 지표에서도 개선이 관찰됐다.

이는 특정 약물이 체중과 혈당 조절 외에도 노화와 관련된 생물학적 경로에 영향을 줄 가능성을 보여준다.

다만 연구 대상은 특정 계통의 암컷 생쥐였다. 사람에서도 같은 결과가 나타나는지는 확인되지 않았다. 건강한 사람이 노화 방지나 수명 연장을 목적으로 해당 약물을 사용해야 한다는 근거로 해석해서도 안 된다.

그럼에도 이번 연구는 노화와 함께 나타나는 세포 기능 저하가 모두 되돌릴 수 없는 변화인지, 또 어떤 생물학적 경로에 개입했을 때 건강한 기능을 더 오래 유지할 수 있는지에 관한 중요한 질문을 남겼다.

이러한 연구 방향은 줄기세포를 중심으로 발전하고 있는 재생의학과도 맞닿아 있다.

우리 몸에는 손상된 조직의 유지와 회복에 관여하는 다양한 조직 줄기세포가 존재한다. 하지만 나이가 들면 줄기세포의 기능과 재생 능력에도 변화가 나타난다.

이를 씨앗과 토양에 비유할 수 있다. 아무리 건강한 씨앗이라도 토양의 상태가 나쁘면 제대로 자라기 어렵다. 줄기세포 역시 주변 세포와 혈관, 면역 반응, 세포외기질 등 다양한 환경의 영향을 받는다.

만성염증이 지속되거나 혈관 기능과 에너지 대사에 이상이 생기면 줄기세포가 정상적인 역할을 수행하는 데 불리한 조건이 형성될 수 있다.

이 때문에 재생의학 연구에서는 줄기세포 자체의 특성을 이해하는 것과 함께 줄기세포가 활동하는 주변 환경을 조절하는 방법에도 관심을 기울이고 있다.

현시점에서 중요한 것은 이미 효과가 확인된 건강관리 방법을 꾸준히 실천하는 일이다.

규칙적인 유산소운동과 근력운동을 통해 근육과 심폐기능을 유지하고, 균형 잡힌 영양 섭취와 충분한 수면으로 신체의 회복 능력을 관리해야 한다. 비만과 고혈압, 당뇨병 등 만성질환을 적절히 관리하는 것 역시 노년기 건강을 지키는 데 중요한 요소다.

여기에 세포 노화와 줄기세포의 기능, 조직의 미세환경에 관한 연구가 축적된다면 앞으로는 노화에 따른 기능 저하를 더 정밀하게 이해하고 관리할 수 있는 방법이 개발될 가능성이 있다.

재생의학의 목표도 여기에 있다고 생각한다. 세포를 이용해 무엇을 치료할 수 있는지에 관한 질문에서 나아가 우리 몸이 가진 회복 능력을 어떻게 이해하고 유지할 것인지 고민해야 한다.

글=조찬호 청담셀의원 대표원장(대한줄기세포치료학회 부회장 · 대한항노화학회 교육이사), 정리=정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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