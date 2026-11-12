롯데렌터카 G car, 멤버십 등급 체계 간소화... 월간 쿠폰 종류 확대

. 롯데렌탈 제공

롯데렌탈의 자회사 그린카가 운영하는 카셰어링 서비스 롯데렌터카 G car(이하 G car)가 멤버십 체계 전면 개편을 기념해 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 개편은 등급, 보험료, 월간 쿠폰에 초점을 맞춰 진행됐다. 먼저 등급 체계는 10개에서 7개로 간소화됐다. 기존 보유한 쿠폰에 G car 멤버십 혜택을 중복으로 적용 받는 것이 가능해졌다. 월간 쿠폰은 종류가 늘고 지급 방식도 자동으로 바뀌었다. 등급 체계는 누적 이용시간을 기준으로 G1부터 G7 VVIP까지 7단계로 나뉜다. 이용시간이 쌓일수록 상위 등급인 G7 VVIP로 올라간다.

G4 등급 이상 고객은 보험료를 최대 15% 추가로 할인 받을 수 있다. G7 VVIP는 기존 보험료에 30% 할인 쿠폰이 먼저 적용되고 남은 보험료에 15% 멤버십 할인이 한 번 더 적용된다.

월간 쿠폰은 매월 1일 쿠폰함으로 자동 지급된다. 기존처럼 별도로 신청하지 않아도 된다. 쿠폰 종류는 기존보다 늘어 주중 대여요금 50% 할인쿠폰, 주중 대여요금 무료 쿠폰, 주중 퇴출근 대여요금 무료 쿠폰 등 3종으로 구성됐다. 보험료 할인과 월간 쿠폰 사용은 제주를 제외한 내륙에서만 적용된다.

G car는 멤버십 개편을 기념해 프로모션을 진행한다. 11월 9일부터 12월 6일까지 4주간이며 G car 전 회원이 대상이다. 기간 중 10시간 이상 대여한 회원 중 500명을 추첨해 1만G포인트를 제공한다. 또 누적 대여시간이 상위 50%에 드는 회원 가운데 2명을 추첨해 BOSE QC 2세대 헤드폰, 상위 3%에 드는 회원 가운데 1명에게는 DJI 오즈모 포켓 4P 스탠다드 콤보를 증정한다. 많이 탈수록 추첨 대상에 오를 가능성이 높아진다.

G car 관계자는 "고객이 등급과 혜택을 한눈에 이해하고 실제로 아끼는 금액을 바로 체감할 수 있도록 멤버십을 개편했다"며 "앞으로도 G car를 자주 이용하는 고객이 더 큰 혜택을 받을 수 있도록 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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