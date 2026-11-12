BMW 5시리즈, 올해 2만대 넘게 팔렸다... “프리미엄 수입차 판매 1위”

BMW 5시리즈. BMW 코리아 제공

1995년 국내 상륙 이후 꾸준한 인기를 자랑한 BMW 5시리즈가 올해도 국내 누적 판매 2만 대를 넘어서며 같은 기간 프리미엄 수입차 시리즈 누적 판매 1위를 기록했다.

12일 BMW 코리아에 따르면 BMW 5시리즈는 올해 고른 판매 흐름을 이어가며 전년 동기(2만1556대) 대비 판매량이 증가했다. 회사는 기본 모델부터 충실하게 적용된 편의사양과 내연기관, 플러그인 하이브리드(PHEV), 순수전기를 아우르는 폭넓은 파워트레인 라인업이 고객들의 지속적인 선택으로 이어진 결과라고 평가했다.

BMW 520i가 판매량을 견인했다. 올해 1월부터 10월까지 1만2112대 판매되며 5시리즈 전체 판매량의 약 56%를 차지했다. 같은 기간 프리미엄 수입차 단일 모델 판매 1위에 오르며, 지난해 같은 기간에 이어 다시 1위를 지켰다.

전동화 영역에서도 5시리즈의 존재감은 뚜렷하다. BMW 코리아는 지난 9월 프리미엄 수입차 시장에서 올해 처음으로 전동화 모델 누적 판매 1만 대를 돌파한 데 이어, 10월까지 총 1만1604대의 전동화 차량을 판매했다. 이 중 BMW M5를 포함한 5시리즈 전동화 라인업이 4661대로 전체의 약 40%를 차지하며 브랜드의 전동화 성장을 견인했다.

5시리즈 전동화 판매의 중심에는 순수전기 세단 BMW i5가 있다. i5는 올해 10월까지 2,635대 판매되며 지난해 같은 기간(1375대) 대비 91.6% 급증했다. 세부 모델별로는 453km의 1회 충전 주행 거리와 정숙하고 역동적인 주행 감각을 갖춘 BMW i5 eDrive40이 1970대로 가장 많은 선택을 받았고, 사륜구동 모델인 BMW i5 xDrive40(580대)과 고성능 모델인 BMW i5 M60 xDrive(85대)가 뒤를 이었다.

BMW M5를 포함한 5시리즈 PHEV 모델은 올해 10월까지 2026대 판매됐다. 1회 충전으로 최대 70km를 전기만으로 주행 가능한 BMW 530e는 1402대의 실적을 기록했으며 초고성능 M 하이브리드 시스템을 탑재한 BMW M5와 BMW M5 투어링도 400대가 판매됐다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]