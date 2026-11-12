[시승기] 이래서 회장님들이 반하는구나... 럭셔리 세단의 제왕 더 뉴 BMW 7시리즈

더 뉴 BMW 7시리즈. 이정인 기자

BMW 7시리즈는 럭셔리 세단의 정석으로 통한다. 국내 수입 대형 럭셔리 플래그십 세단 시장에서 3년 연속 판매 1위를 기록한 인기 모델이다. 이런 7시리즈가 최근 한층 더 진화했다. 지난 2022년 이후 4년 만에 풀체인지급 변화를 거쳐 새로운 모습으로 돌아왔다.

실제 차량을 시승해 보니 신형 BMW 7시리즈는 뒷자리에 앉은 회장님은 물론 운전대를 잡은 운전기사까지 만족하게 할 럭셔리 세단의 교과서였다. 뒷좌석에서는 이동 시간에 온전한 휴식과 엔터테인먼트 경험할 수 있고, 운전석에서는 BMW 차량 특유의 ‘운전의 맛’을 느낄 수 있다.

최근 서울 광진구에서 경기 가평군 청평까지 BMW 코리아가 국내 공식 출시한 ‘더 뉴 BMW 7시리즈’를 시승했다. 운전한 차량은 가솔린 엔진을 탑재한 740 xDrive였다. 이번 신차는 2022년 출시된 7세대 7시리즈의 부분변경 모델로, 외관부터 디지털 시스템과 주행 성능까지 완전변경에 버금가는 변화를 거쳤다.

출발 전 외관을 살피니 전면부 ‘키드니 아이코닉 글로우’, 이른바 빛나는 콧구멍이 가장 먼저 눈에 들어왔다. 수직으로 다듬어진 키드니 그릴과 날렵한 헤드라이트가 역동적인 인상을 줬다.

더 뉴 BMW 7시리즈 1열. 이정인 기자

운전석에 앉으니 앞 유리 하단 전체에 걸쳐 펼쳐진 ‘BMW 파노라믹 비전’이 먼저 눈에 들어왔다. 얇고 긴 폭의 화면에 정보를 투사해 시야를 탁 트이게 해주면서도 주행 정보를 직관적으로 알 수 있었다. 그 위에 자리한 3D 헤드업 디스플레이도 시인성이 뛰어났다. 실내 인테리어는 전체적으로 화려한 장식보다 깔끔하고 정돈된 분위기가 돋보였다. 다만 갈색 가죽 시트와 소재의 질감은 호불호가 갈릴 만 했다.

이날 운전한 차는 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진에 48V 마일드 하이브리드 시스템, 8단 스텝트로닉 스포츠 자동 변속기, 지능형 사륜구동 시스템이 조합됐다. 최고출력 400마력, 최대토크 59.1㎏·m다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간(제로백)은 4.8초다.

가속 구간에서 속도를 끌어올릴 때 묵직하고 힘 있게 치고 나갔다. 시속 100km를 넘어선 구간에서도 움직임은 안정적이었다. 또 굽이진 도로에서는 덩치가 무색할 만큼 민첩하게 움직였다. 새로운 7시리즈에는 뒷바퀴를 최대 3.5도까지 조향해 저속에서는 회전 반경을 줄이고 고속에서는 안정성을 높이는 '인테그럴 액티브 스티어링'도 기본 탑재됐다.

울퉁불퉁한 도로를 지나도 차체는 흔들리지 않았다. 정숙성 역시 뛰어났다. 풍절음과 노면 소음이 좀처럼 들리지 않아 고요했다.

더 뉴 BMW 7시리즈 동승석에선 게임을 즐길 수 있다. 이정인 기자

동승석에 앉았을 때는 동승석 전용 디스플레이인 'BMW 패신저 디스플레이'를 통해 유튜브 영상을 시청하고 간단한 게임을 즐길 수 있어 지루함 틈이 없었다.

주행이 끝난 뒤 중간 기착지에서 뒷자석으로 자리를 옮겼다. 쇼퍼드리븐 주행을 맡은 전문 드라이버에게 운전대를 맡기고 2열 자리에 앉아 짧지만 인상적인 쇼퍼 드리븐(Chauffeur-driven·수행 기사가 운전) 체험을 했다.

넉넉한 공간 덕분에 다리를 뻗기에도 여유로웠다. 최대 43도까지 젖혀지는 등받이와 레그레스트, 뒷좌석 마사지 기능은 회장이 된 듯한 기분이 들게 했다. BMW가 '항공기 퍼스트 클래스급 뒷좌석'이라고 홍보하는 이유를 알 수 있었다.

더 뉴 BMW 7시리즈 2열 시어터 스크린으로 유튜브 영상을 시청하는 모습. 이정인 기자

이어서 시어터 스크린 버튼을 누르자 큼지막한 31.3인치 스크린이 천장에서 내려왔다. 시승 당시 생중계 중이던 미국 중간선거 특별 방송과 미국프로농구 NBA 경기를 시청했는데 끊김 현상이 약간 나타났지만 화질은 기대 이상으로 선명했다. 시어터 스크린으로 영상을 감상하는 동안 운전자는 백미러를 디지털 미러로 전환, 스크린에 방해받지 않고 후방 시야를 확보했다.

뒷좌석 도어에 탑재된 개별 디스플레이도 인상적이었다. 스마트폰처럼 화면을 터치하면 시트의 기울기부터 실내 온도, 마사지 기능까지 조절할 수 있었다. 운전자에게 따로 부탁하지 않아도 탑승자가 원하는 자세와 환경을 직접 만들 수 있다는 점이 편리했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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