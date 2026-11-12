JYP 신인 보이그룹 오브더블루, 내년 1월11일 정식 데뷔

오브더블루(oftheblue) 미니 1집 예약 판매 이미지

JYP엔터테인먼트의 신인 보이그룹 오브더블루(oftheblue)가 내년 1월 11일 정식 데뷔한다.

JYP엔터테인먼트 아티스트 본부 스쿼드(SQU4D)는 12일 공식 SNS를 통해 오브더블루가 내년 1월 11일 첫 번째 미니앨범 ‘out of the blue’(아웃 오브 더 블루)를 발매한다고 밝혔다.

오브더블루는 엔믹스(NMIXX)를 담당하는 스쿼드가 처음 선보이는 보이그룹이다. 데뷔 앨범 발매 소식과 함께 앨범명을 제외한 세부 정보를 공개하지 않는 블라인드 예약 판매도 시작했다. 초회한정반은 이날부터 25일까지 국내외 온라인 음반 판매처에서 예약 구매할 수 있다.

같은 기간 서울 성수동 쎈느(Scène)에서는 데뷔 기념 팝업 스토어가 열린다. 현장에서는 그룹 로고와 프로모션 문구 ‘EVERYTHING GOOD COMES OUT OF THE BLUE’를 활용한 모자와 티셔츠 등 총 4종의 상품을 판매한다. 팝업 스토어에서 음반을 구매한 사람 중 추첨을 통해 별도의 프리미엄 이벤트도 진행할 예정이다.

오브더블루는 정식 데뷔에 앞서 지난 11일 프리 데뷔 선공개곡 ‘풍선인간’을 발표했다. 멤버들이 직접 곡 작업에 참여한 이 곡은 힘든 하루를 마친 뒤 머리를 비우고 구름 위에 누운 듯한 기분을 표현한 편안한 분위기의 노래다.

음원 공개 이후 ‘오브더블루’와 ‘풍선인간’이 X(옛 트위터)의 대한민국 실시간 트렌드에 오르기도 했다.

멤버들은 선공개곡 발표를 기념해 공식 유튜브 채널에서 보이스 라이브를 진행하며 팬들과 소통했다. 이들은 “저희의 첫 음원 ‘풍선인간’이 공개됐다. 솔직히 아직 실감이 안 난다. 열심히 준비한 음악을 세상에 낼 수 있고 여러분께 들려드릴 수 있는 게 신기하고 너무 설렌다”라고 소감을 밝혔다.

이어 “떨리지만 앞으로 좋은 음악과 다양한 모습으로 찾아뵙겠다. 기대 많이 해주시고 주변에도 조금씩 알려달라”라고 덧붙였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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