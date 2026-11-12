"통장 잔고 걱정"…정웅인·도경완 고백, 왜 반응은 냉랭할까

정웅인. 사진=뉴시스

배우 정웅인이 경제적 고충을 털어놨지만 대중의 공감을 이끌어내지 못한 모양새다. 1996년 데뷔 이후 꾸준히 작품 활동을 이어오며 많은 사랑을 받은 연예인인 만큼 그의 걱정이 와닿지 않는다는 반응이다. 비슷한 사례는 또 있었다. 방송인 도경완 역시 통장 잔고와 관리비 부담을 토로했다가 역풍을 맞았다. 도경완, 장윤정 부부가 120억 원대 주택을 보유한 것으로 알려진 상황에서 '가난 코스프레'를 한다는 지적이 잇따르기도 했다.

9일 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 방송 말미에는 정웅인이 출연한 예고편이 공개됐다. 영상 속 정웅인은 "전 좀 불우했다"며 "그때는 아버지가 돌아가시면서 빚이 있다는 걸 몰랐다"고 털어놨다.

이어 "가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다. 통장 잔고?"라며 "우리 애들이 날 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까"라고 말한 뒤 눈물을 보이기도 했다.

출처=tvN STORY '남겨서 뭐하게' 화면 캡처

해당 예고편 영상이 공개된 이후 누리꾼들 사이에서는 다양한 반응이 이어졌다. 세 딸을 키우는 가장으로서 느끼는 경제적 부담이나 미래에 대한 불안감을 충분히 이해한다는 의견들이 나온 반면 연예인이 토로하는 경제적 고충은 공감하기 어렵다는 반응도 나왔다.

다만 예고편 속 짧은 내용만으로 앞뒤 맥락을 정확히 파악하기 어려운 만큼, 섣불리 매도해서는 안 된다는 목소리도 잇따랐다.

출처=KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 화면 캡처

앞서 도경완 역시 비슷한 발언으로 입방아에 올랐다. 도경완은 지난달 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 주식 투자로 인한 손실과 곗돈 지출 등을 언급하며 통장 잔고가 25만 4795원이라고 밝혔다.

또 수도, 전기 등 관리비에 대한 걱정을 털어놓으면서 가족들에게 변기 물을 모아 내리게 하거나, 에어컨 리모컨 건전지를 빼두게 하는 등 절약하는 모습을 보였다.

이에 한 누리꾼은 국민신문고에 해당 방송분에 대한 심의를 요청하는 민원을 제기하기도 했다. 그는 도경완의 가족 전체가 생활고를 겪는 것처럼 보였던 편집 방식을 지적하며, 자막이나 편집 등이 시청자에게 어떤 경제 상황을 전달했는지 따져봐야 한다고 주장했다.

당시 방송 이후에도 상황에 따라 일시적으로 현금 흐름이 막힐 수는 있지만, 도경완 장윤정 부부가 2024년 서울의 한 펜트하우스를 약 120억 원 전액 현금으로 매입한 사실이 알려진 가운데 도경완이 경제적 고충을 토로하는 모습은 공감하기 어렵다는 반응이 이어졌다. 고가의 주택에 거주하면서 관리비를 걱정하는 모습이 와닿지 않는다는 지적이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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