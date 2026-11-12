민경천 한우협회장 ‘낙하산 논란’에… “공과 사 모르나, 즉각 사퇴”

한우농가 농민들이 민경천 전국한우협회장 및 한우자조금관리위원장의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 한우농가 제공

“공과 사를 구분 못하는 민경천 회장은 즉각 사퇴하라.”

한우농가들이 민경천 전국한우협회장 및 한우자조금관리위원장 사퇴를 촉구하며 시위에 나섰다. 민 회장과 재혼한 부인의 자녀 채용 의혹이 불거지면서다.

12일 업계 등에 따르면 한우농가 농민들은 10일 서울 서초구 제2축산회관 앞에서 기자회견을 열고 민 회장의 사퇴를 주장했다.

이들은 “한우자조금은 한우 농가들이 마리당 2만원을 꼬박꼬박 내 만든 우리 생명줄이자 법 그 자체”라며 “수장이 이런 곳에 자기 자녀를 채용시킨다는 것은 감히 상상조차 할 수 없는 일”이라고 비판했다.

이어 “수많은 청년들은 바늘구멍 같은 취업문을 뚫기 위해 밤잠을 설치며 피눈물 나는 노력을 쏟아붓고 있다”며 “누구는 그저 ‘아빠 찬스’라는 특권 하나로 8만 농가의 피땀 어린 자조금 사무국에 ‘낙하산’으로 내리꽂히는 현실 앞에 깊은 배신감과 개탄을 금할 수 없다”고 말했다.

농민들은 “농가의 돈을 맡은 자조금위원장은 누구보다 더 엄격한 도덕성을 요구받는 자리인데도 민 회장의 도덕적 불감증은 이미 구제불능의 상태”라며 “자녀 채용이 확인됐는데도 지금까지 진심어린 사과 한마디 없다”고 강조했다.

농민들은 4가지 요구 사항을 내걸었다. 한우협회와 한우자조금 지도부가 즉각 비상대책위원회를 구성하고 행동에 나설 것, 민 회장은 즉각 모든 사태의 책임을 지고 모든 자리에서 사퇴할 것, 자녀 채용의 진상을 철저히 규명하고 결과를 농가 앞에 공개할 것, 수사기관은 농가의 기금이 사유화된 이번 사태를 철저히 수사할 것이다.

농민들은 “우리는 무너진 도덕성이 회복되고 우리의 요구가 받아들여질 때까지 끝까지 행동할 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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