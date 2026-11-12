그래비티, “머리 말리기 이제는 헤어케어 제품으로”…‘퀵 드라이 샴푸’ 12일 출시

사진=그래비티

머리 말리는 시간을 줄이려는 경쟁이 드라이어에서 헤어케어 제품으로 넓어지고 있는 가운데 KAIST 교원 창업기업 폴리페놀팩토리(대표 이해신)는 헤어케어 브랜드 그래비티의 ‘퀵 드라이 샴푸’를 정식 출시했다고 12일 밝혔다.

그동안 건조 시간 단축은 주로 고속 모터와 바람 세기, 온도 제어를 앞세운 드라이어의 성능 경쟁과 샴푸 뒤에 덧뿌리는 속건 스프레이를 중심으로 이뤄졌다. 일본에서는 올해 3월 샴푸·트리트먼트 ‘네리아(NELIA)’, 10월 올인원 샴푸 ‘프로피(Froffy)’ 등 ‘속건’을 내건 헤어케어 신제품이 잇따라 출시됐다.

드라이 시간에 대한 부담은 해외에서도 나타난다. 일본 뷰티기업 I-ne가 2025년 20~40대 여성 476명을 조사한 결과 4명 중 1명이 드라이어 대신 자연 건조로 넘어갈 때가 있다고 답했고 현지에서는 이를 가리키는 ‘드라이어 캔슬’이라는 신조어도 나왔다. 일본 생활용품기업 맨덤이 올해 5월 20~49세 여성 328명을 조사한 결과에서도 4명 중 3명꼴로 머리 말리기가 귀찮다고 답했다.

국내 소비자의 부담도 비슷했다. 그래비티가 출시에 맞춰 여성 100명을 조사한 결과 머리를 한 번 말리는 데 ‘10~20분’ 걸린다는 응답자가 47명으로 가장 많았고 ‘20~30분’ 30명, ‘30분 이상’ 4명이었다. 10분 안에 끝낸다는 응답자는 19명에 그쳐 100명 중 81명이 한 번 말리는 데 10분 이상을 쓰는 것으로 나타났다. 100명 중 70명은 말리기 번거로워 머리 감기를 미루거나 건너뛴 적이 있다고 답했다. 머리 말릴 생각에 감는 날 자체가 부담스럽다는 응답도 나왔다.

그래비티 ‘퀵 드라이 샴푸’는 평소처럼 감고 헹구는 세정형 샴푸로 별도 단계 없이 샴푸만 바꿔 쓰도록 설계됐다. 앞서 지난 5일 올리브영에서 진행한 사전 판매 물량은 판매 시작 24분 만에 모두 팔렸다. 회사 측에 따르면 재입고 문의가 이어져 한동안 예약배송으로 전환했다.

사진=그래비티

회사에 따르면 염색·탈색·펌으로 손상되거나 나이가 들며 거칠어진 모발은 들뜬 큐티클 사이에 물이 머물러 잘 마르지 않는다. 핵심 기술 ‘DryMax 609™’는 폴리페놀이 모발 표면에 달라붙어 건조 속도 개선 소재를 붙잡고 얇은 코팅층을 만드는 방식으로, 헹군 뒤 모발 표면에 넓게 퍼져 있던 물기를 물방울 형태로 뭉쳐 쉽게 떨어지게 한다. 모발 속 수분이 아닌 표면에 남은 물기의 상태를 바꾸는 원리다.

피엔케이피부임상연구센타㈜가 사람 모발 다발(인모 tress)로 진행한 건조속도 평가에서 ‘퀵 드라이 샴푸’는 드라이 2.5분 후부터 5분 후까지 겉수분이 56.14% 줄어 대조군(29.46%)의 1.90배를 기록했다. 같은 시간 동안 두 배 가까운 물기가 빠진 셈이다.

인체적용시험에서는 사용 직후 모발 뿌리 볼륨이 23.56% 개선됐고, 일시적(즉각적인) 모발 수분 24.93%, 큐티클(거칠기) 20.57% 개선 효과도 나타났다. 참여자 22명 중 21명은 ‘평소보다 모발이 빠르게 건조되는 것이 체감된다’는 문항에 보통 이상으로 답했다.

탈모증상 완화 기능성 화장품으로 식약처 보고를 마쳤고, 두피 피부 저자극 테스트를 완료했다. 독일 더마테스트 엑설런트 등급을 받았고 비건 인증 제품이다.

제품을 개발한 이해신 KAIST 석좌교수는 “머리카락이 마르는 과정은 단순히 드라이어의 성능만으로 결정되는 것이 아니라 모발 표면에 수분이 어떻게 머물고 빠져나가는지와도 밀접하게 관련돼 있다”며 “폴리페놀 기반 소재가 모발 표면에서 작용하는 방식을 연구하면서 샴푸 단계에서부터 건조 과정에 영향을 줄 수 있겠다는 가능성에 주목했다”고 말했다.

이 교수는 “샴푸의 역할을 단순히 ‘씻는 것’에서 끝내지 않고, 세정 이후 모발의 건조 과정과 볼륨 변화까지 제품 설계의 영역으로 확장했다는 데 의미가 있다”고 설명했다.

그래비티는 2024년 4월 첫 제품 출시 이후 2년 6개월여 만에 누적 판매 320만 병(2026년 10월 20일 기준)을 기록했다. 앞서 올리브영 온라인몰 입점 당시(2025년 1월)에도 39분 만에 품절됐으며 내년 1월 CES 2027에 3년 연속 참가할 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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