티비엠㈜, 대한아토피협회에 피부장벽크림 300개 따뜻한 후원

메디컬 배리어 기술 전문기업 티비엠㈜(TBM Co., Ltd., 대표 정재웅)이 아토피 환우와 취약계층의 피부 건강을 지원하기 위해 대한아토피협회에 약 2000만 원 상당의 피부장벽크림 300개를 기부했다고 밝혔다.

티비엠㈜은 지난 3일 대한아토피협회를 방문해 자사 스킨케어 브랜드 블레쥬(BlessU)의 '아토지세라(ATO-Z Cera) 피부장벽크림' 300개를 전달했다. 이날 전달식에는 정재웅 티비엠㈜ 대표이사가 직접 참석해 후원물품을 전달하고, 아토피 환우와 취약계층의 피부 건강 증진을 위한 지원의 뜻을 전했다.

이번 기부는 피부 건조와 장벽 기능 저하로 일상생활에 불편함을 겪는 아토피 환우 및 취약계층 가정에 실질적인 도움을 제공하고, 기업의 기술력을 바탕으로 사회적 책임을 실천하기 위해 마련됐다.

후원물품인 '아토지세라 피부장벽크림'은 티비엠㈜이 메디컬 배리어 기술에 대한 전문성을 바탕으로 개발한 세라마이드 피부장벽 케어 제품이다. 인체적용시험을 통해 건조로 인한 일시적 가려움 완화 효과를 확인하는 등 제품의 효능을 객관적으로 검증하기 위한 노력을 이어왔다.

이번에 기부된 제품은 대한아토피협회를 통해 지원이 필요한 전국 아토피 환우 가정과 관련 복지시설 등에 순차적으로 전달될 예정이다.

정재웅 대표는 “아토피로 인한 피부 불편함은 환자 본인뿐만 아니라 일상에도 큰 영향을 미치는 만큼, 이번 후원이 피부 건강 관리에 어려움을 겪는 분들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 기업이 보유한 기술력과 전문성을 바탕으로 지역사회와 상생하고, 도움이 필요한 이웃을 위한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 티비엠㈜은 구강 창상 보호 의료기기 오라에이드(Ora-Aid)와 구강 보호 패치 큐라틱(Curatick) 등을 개발·제조하는 메디컬 배리어 기술 전문기업이다. 전 세계 약 40여개국에 제품을 수출하고 있으며, 최근에는 스킨케어 브랜드 블레쥬(BlessU)를 통해 피부장벽 케어 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

사단법인 대한아토피협회는 그동안 아토피예방 및 관리 캠페인, 아토피안심캠프, 친환경 어린이집 운영, 아토피상담사 육성, 취약계층아토피환우 지원사업, 아토피질환관리법안 참여, 아토피케어엑스포, 아토피관련 포럼등 아토피안들의 권익과 아토피 관련 종사자들을 위해 활동해 오고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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