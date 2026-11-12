[온탕냉탕] 지수·NCT·베이비몬스터 코첼라 출격→이소라, 전 소속사와 법적분쟁

한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 코첼라 2027 라인업에 이름을 올린 그룹 블랙핑크 멤버 지수부터 전 소속사와 법적 분쟁에 나석 가수 이소라까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.

▲블랙핑크 지수·NCT·베이비몬스터, 코첼라 뜬다

블랙핑크 지수와 NCT, 베이비몬스터가 미국 최대 음악 축제 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(이하 코첼라 2027) 무대에 오른다.

11일 코첼라 공식 SNS에 따르면 지수는 내년 4월9일과 16일, NCT는 10일과 17일, 베이비몬스터는 11일과 18일 공연한다. 코첼라 2027은 4월9~11일과 16~18일 미국 캘리포니아주 인디오 엠파이어 폴로 클럽에서 열린다.

지수는 솔로 아티스트로 처음 코첼라 무대에 선다. 블랙핑크 멤버로는 2019년과 2023년 출연했으며, 2023년에는 블랙핑크가 K팝 그룹 최초로 코첼라 헤드라이너를 맡았다. 지수는 2025년 제니와 리사에 이어 블랙핑크 멤버 중 세 번째로 솔로 코첼라 무대에 오르게 됐다.

NCT와 베이비몬스터는 이번이 첫 코첼라 출연이다. 특히 베이비몬스터는 블랙핑크와 투애니원, 빅뱅 등에 이어 YG엔터테인먼트 소속 아티스트의 코첼라 출연 계보를 잇게 됐다.

한국 아티스트들의 출연 범위도 넓어졌다. DJ 겸 프로듀서 페기 구와 밴드 이날치가 지수와 같은 금요일 라인업에 이름을 올렸다. 페기 구는 2018년, 2022년, 2024년에 이어 네 번째 출연이며 이날치는 이번이 첫 코첼라 무대다.

2027년 헤드라이너는 두아 리파, 테임 임팔라, SZA다. 마돈나를 비롯해 자라 라슨, 스티브 레이시, 위저, 티에스토, 마틴 개릭스 등도 출연한다.

▲아이유·아이브, 소방청장 표창

가수 아이유와 그룹 아이브가 영남권 대형 산불 당시 소방관 지원에 나선 공로로 소방청장 표창을 받았다.

10일 희망브리지 전국재해구호협회에 따르면 아이유와 아이브는 제64주년 소방의 날을 맞아 소방청장 표창 수상자로 선정됐다.

아이유와 아이브는 지난해 3월 영남권 대형 산불 당시 희망브리지에 각각 2억원씩 총 4억원을 기부했다. 이 가운데 각 1억원은 이재민 지원에, 나머지 1억원은 현장 소방관 지원에 사용해 달라고 요청했다.

희망브리지는 두 팀이 지정한 소방관 지원금 2억원으로 긴급출동키트를 제작하고 재난 현장에 투입된 대원들에게 식사와 간식을 제공했다.

당시 정부는 경북 의성군과 경남 산청군, 울산 울주군 등 산불 피해 지역을 특별재난지역으로 선포했다. 국회입법조사처는 지난해 6월 보고서에서 영남권 산불 재산 피해액을 약 1조818억원으로 집계했다.

▲내 이름은, 해외영화제 3관왕

정지영 감독의 영화 내 이름은이 제14회 아시안필름페스티벌 바르셀로나에서 최우수 각본상을 수상했다.

내 이름은은 지난 10월22일부터 11월1일까지 열린 영화제 공식 경쟁 부문에서 홍콩 영화 썸원 라이크 미(Someone Like Me)와 최우수 각본상을 공동 수상했다.

작품은 제주4·3사건을 모티브로 1949년 제주에서 벌어진 비극의 기억을 품은 어머니 정순과 18세 소년 영옥이 78년의 시간을 넘어 진실과 마주하는 과정을 그린 미스터리 드라마다. 염혜란이 정순 역을 맡았다. 부러진 화살(2012), 소년들(2023) 등을 연출한 정지영 감독이 메가폰을 잡았다.

이번 수상으로 내 이름은은 해외 영화제 3관왕을 기록했다. 지난 5월 제28회 우디네 극동영화제 관객상, 7월 제25회 뉴욕아시안영화제 관객상을 받은 데 이어 바르셀로나에서 각본상을 추가했다.

▼이소라, 전 소속사와 법적분쟁

가수 이소라가 전 소속사 대표를 상대로 법적 대응에 나섰다.

현 소속사 마레힘은 10일 “지난 2월 전 소속사 대표를 상대로 바람이 분다 등 45곡의 저작인접권에 대한 압류명령을 신청했고 법원이 이를 인용했다”고 밝혔다.

저작인접권은 가수·연주자 등 실연자와 음반제작자 등이 음악을 실연하거나 음반을 제작하면서 갖는 권리로, 작곡가와 작사가 등 창작자에게 주어지는 저작권과는 구별된다.

다만 이번 압류명령은 해당 권리를 임의로 처분하지 못하도록 제한하는 조치다. 이소라에게 저작인접권이 이전됐거나 최종적인 권리 귀속이 확정됐다는 의미는 아니다.

이소라는 난 행복해, 청혼, 제발, 바람이 분다 등의 곡으로 활동해왔다.

▼존박 ‘맥도날드 랩’, 해외 무단 등록

가수 존박과 곽진언이 만든 ‘맥도날드 주문 랩’이 원작자 동의 없이 해외 음원 플랫폼에 등록·유통돼 소속사가 대응에 나섰다.

뮤직팜엔터테인먼트는 11일 “존박과 곽진언이 작사하고 존박이 작곡·편곡한 음원이 당사와 원작자의 사전 동의 없이 유통된 사실을 확인했다”고 밝혔다.

해당 음원은 지난 2일 나이지리아 소재 업체를 통해 요요티나(Yoyotina)라는 아티스트 명의의 맥도날즈(McDonald’s)로 등록됐으며, 스포티파이와 유튜브 뮤직 등에서 유통됐다.

원작은 존박 유튜브 영상 맥도날드에서 랩으로 주문하는 존박에 등장하는 랩으로, 정식 음원으로 발매된 적은 없다. 소속사는 현재 음원 삭제와 추가 유통 방지를 위해 관련 플랫폼 및 관계 기관과 협의 중이다.

▼이도, 예능 제발회 참석 논란에 사과

건강상 이유로 대학수학능력시험을 3주 앞두고 강의를 중단한 사회탐구 강사 이도가 예능 프로그램 활동을 이어간 데 대해 사과했다.

이도 씨는 10일 자신의 SNS를 통해 “가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다”며 “변명의 여지가 없는 제 잘못”이라고 밝혔다.

강의 중단 이후 예능 프로그램 제작발표회에 참석한 것과 관련해서도 “강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었다”며 사과했다.

앞서 이도는 건강 문제를 이유로 수능을 약 3주 앞두고 강의를 중단했다. 이후 일주일 만인 지난 5일 넷플릭스 예능 데블스 플랜: 데드어게인 제작발표회에 참석했고, 7일에는 개인 유튜브 채널을 개설해 출연 프로그램을 홍보하면서 논란이 커졌다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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