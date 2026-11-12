다이어트 열풍 속 놓치기 쉬운 관절 건강… “살 빼면 무릎도 좋아질까?”

위고비·마운자로 등 비만치료제에 대한 관심이 높아지고 제로 음료와 저당 식품이 일상에 스며들면서 체중 관리에 나서는 사람들이 늘고 있다. 건강한 노화를 추구하는 '웰에이징' 흐름도 다이어트에 대한 관심을 높이는 요인이다.

외모 관리뿐 아니라 건강을 위해 체중 감량을 결심하는 경우도 있다. 특히 계단을 오르내릴 때 무릎이 아프거나 오래 걸으면 관절에 통증이 나타나는 중장년층에게 체중 감량은 중요한 건강관리 과제다.

그렇다면 살만 빼면 무릎 통증도 자연스럽게 사라질까. 정형외과에서는 체중 감소와 함께 근육량, 관절 손상 정도, 운동 방법 등을 살펴야 한다고 설명한다. 무리한 감량 과정에서 근육까지 줄어들면 무릎을 지탱하는 힘이 약해질 수 있기 때문이다.

경산중앙병원 박세원 정형외과 진료과장의 도움말로 체중 감량이 무릎 관절에 미치는 영향과 건강한 관리법을 알아봤다.

◆체중 줄이면 무릎 부담도 감소

무릎은 체중을 지탱하면서 걷기와 계단 오르기, 앉았다 일어서기 등 다양한 움직임을 수행하는 관절이다. 체중이 증가하면 일상적인 보행에서도 무릎에 전달되는 하중이 커지고, 관절 연골과 주변 조직에 부담을 줄 수 있다.

특히 퇴행성 무릎관절염이 있는 과체중·비만 환자에게 체중 감량은 중요한 비수술적 치료 방법 중 하나다. 체중이 줄어들면 관절에 가해지는 부담이 감소하고 통증과 신체 기능 개선에도 도움이 될 수 있다.

전문가들은 과체중 또는 비만을 동반한 골관절염 환자에게 체중 감량을 권고하고 있다. 체중의 5%를 감량하는 것도 도움이 되지만 10%를 감량했을 때 더 큰 개선 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.

비만치료제를 통한 감량과 무릎 통증의 관계를 살펴본 연구도 있다. 2024년 국제학술지 '뉴잉글랜드저널오브메디슨'에 발표된 연구에서는 비만과 무릎 골관절염을 동반한 환자 407명을 대상으로 세마글루타이드의 효과를 평가했다. 68주 후 세마글루타이드 투여군은 위약군보다 체중 감소 폭이 컸으며, 무릎 통증과 신체 기능에서도 더 큰 개선을 보였다.

다만 체중 감량이 이미 손상된 연골을 원래 상태로 되돌린다는 의미는 아니다. 관절염의 진행 정도와 통증 원인에 따라 치료 효과에는 차이가 있다.

박세원 진료과장은 "과체중이나 비만이 동반된 무릎관절염 환자에게 체중 감량은 관절 부담을 줄이는 데 도움이 된다"며 "다만 체중을 줄였다고 관절 손상까지 회복되는 것은 아니므로 통증이 지속된다면 정확한 진단이 필요하다"고 설명했다.

◆살은 빠졌는데 다리에 힘이 없다면…근육 감소 주의해야

체중 감량 과정에서 주의해야 할 부분은 근육 손실이다.

식사량을 지나치게 제한하거나 운동 없이 체중만 빠르게 줄이면 체지방과 함께 근육량도 감소할 수 있다. 특히 중장년층은 노화에 따른 근육 감소가 동반될 수 있어 감량 방법에 더욱 신경 써야 한다.

무릎 주변 근육 가운데 허벅지 앞쪽에 위치한 대퇴사두근은 무릎을 펴고 보행할 때 관절을 안정적으로 지지하는 역할을 한다. 근력이 저하되면 계단을 오르내리거나 의자에서 일어서는 동작이 어려워지고 보행 기능에도 영향을 줄 수 있다.

GLP-1 계열 비만치료제를 사용하는 경우에도 체중 감소와 함께 제지방량이 줄어들 수 있다. 다만 제지방량 감소가 모두 근육 손실을 의미하는 것은 아니다. 감량 과정에서는 근력과 신체 기능의 변화를 함께 확인하는 것이 중요하다.

무릎 건강을 고려한 다이어트라면 단백질을 충분히 섭취하고 근력운동을 병행하는 것이 좋다. 생선, 달걀, 두부, 살코기 등 단백질 식품을 식사에 고르게 포함하고, 관절 상태에 맞는 운동으로 허벅지와 엉덩이 근육을 유지해야 한다.

박 과장은 "체중계 숫자가 줄어드는 것만으로 건강한 감량이라고 판단하기는 어렵다"며 "무릎 통증이 있는 중장년층은 체중 감소와 함께 다리 근력이 유지되고 있는지 살펴보는 것이 중요하다"고 말했다.

◆무릎 아프다고 운동 중단? 관절 상태에 맞는 운동·치료 병행해야

무릎 통증이 있는 사람들은 운동하면 관절이 더 나빠질까 걱정해 활동량을 줄이기도 한다. 하지만 움직임이 지나치게 감소하면 허벅지 근력이 약해지고 관절 기능도 저하될 수 있다.

무릎관절염 환자에게는 통증과 관절 상태를 고려한 운동이 권장된다. 평지 걷기, 실내 자전거, 수중 운동 등은 비교적 부담을 조절하기 쉬운 운동이다. 허벅지 근력 강화 운동도 관절 안정성을 높이고 일상적인 움직임을 유지하는 데 도움이 된다.

반면 통증이 심한 상태에서 무리하게 달리거나 반복적으로 깊게 쪼그려 앉는 운동을 하면 증상이 악화될 수 있다. 운동 도중 무릎이 붓거나 통증이 심해진다면 강도와 동작을 조절해야 한다.

박 과장은 "무릎이 아프다고 운동을 모두 중단하기보다 통증을 유발하지 않는 범위에서 근력을 유지하는 것이 중요하다"며 "관절염의 진행 정도와 근력 상태에 따라 적합한 운동 종류와 강도가 달라질 수 있다"고 조언했다.

체중 관리와 운동으로도 무릎 통증이 지속된다면 관절 상태에 따른 치료가 필요하다.

초기 무릎관절염은 운동치료와 체중 관리, 약물치료 등을 통해 통증을 조절하고 기능을 유지할 수 있다. 필요한 경우 환자의 상태에 따라 주사치료 등을 고려하기도 한다.

관절 손상이 심하고 보존적 치료에도 통증이 지속되거나 보행에 큰 지장이 생긴다면 인공관절 수술을 검토할 수 있다. 수술 여부는 영상검사 결과뿐 아니라 통증 정도와 일상생활의 불편함, 전신 건강 상태 등을 함께 고려해 결정한다.

박 과장은 "무릎 건강을 위한 다이어트의 목표는 체중을 줄이는 데 그치지 않고 통증을 완화하면서 걷고 움직이는 기능을 유지하는 데 있다"며 "체중 관리와 근력 강화, 관절 상태에 맞는 치료를 함께 진행하는 것이 바람직하다"고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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