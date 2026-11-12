청춘꼬마김밥, 리브랜딩 7호점 ‘수원덕산병원점’ 오픈

분식 프랜차이즈 청춘꼬마김밥이 11일 수원덕산병원 내 지하 1층 상가에 리브랜딩 7호점(71호점) ‘수원덕산병원점’을 오픈했다고 밝혔다.

리브랜딩 7호점은 병원 내 상가에 입점한 특수상권 매장이다. 환자와 보호자를 비롯해 병원 임직원, 외부 방문객까지 누구나 이용할 수 있는 식사 공간으로 운영된다.

청춘꼬마김밥은 이같은 특성을 고려해 병원 이용객들이 일상 속에서 편리하게 식사를 즐길 수 있도록 매장을 마련했다.

회사 관계자는 “수원덕산병원점에서는 자사 대표 메뉴인 꼬마김밥을 비롯해 떡볶이, 튀김 등 다양한 분식 메뉴를 선보인다”며 “단품과 세트 메뉴를 함께 구성해 간단한 식사부터 든든한 한 끼까지 고객의 다양한 식사 수요에 대응한다”고 전했다.

이어 “앞으로도 다양한 상권에 적합한 매장 운영 환경을 구축하고, 리브랜딩을 통해 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편, 청춘꼬마김밥은 상권별 특성과 고객 이용 환경을 고려한 매장 운영 및 브랜드 개선을 지속해 나갈 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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