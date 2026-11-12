신민아·이종석 로맨스 급물살…이세영 임신 소식에 황실 ‘발칵’

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디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 황실을 뒤흔드는 배신과 비밀, 예측하기 어려운 전개로 긴장감을 끌어올리고 있다. 신민아와 이종석의 로맨스가 본격적으로 무르익는 가운데 이세영의 감춰진 과거와 임신 소식까지 공개되며 극의 몰입도를 높였다.

지난 11일 공개된 재혼 황후 5~6회에서는 나비에(신민아)를 사칭한 라스타(이세영)를 향한 하인리(이종석)의 반격과 소비에슈(주지훈)와의 신경전이 그려졌다. 여기에 라스타를 둘러싼 새로운 비밀까지 드러나면서 황실의 갈등이 한층 깊어졌다.

먼저 소비에슈는 황후의 생일을 맞아 나비에에게 화해를 제안하고 두 사람만의 시간을 보내기 위해 별궁으로 향한다. 모처럼 다정한 분위기가 이어지며 관계 회복에 대한 기대를 모았지만, 소비에슈는 나비에를 향해 "그리웠어. 라스타"라는 말을 내뱉으며 분위기를 단숨에 뒤집었다. 이후 라스타가 아프다는 소식을 듣자 나비에를 홀로 남겨둔 채 자리를 떠나 시청자들의 공분을 샀다.

이와 달리 하인리는 나비에를 향한 적극적인 애정 표현으로 극에 설렘을 더했다. 장난기 넘치는 겉모습과 달리 치밀한 판단력과 대담함을 발휘해 라스타의 거짓을 밝혀내는 데 나섰다. 특히 나비에를 위해 마련한 열기구 데이트는 두 사람 사이에 싹트는 감정을 더욱 선명하게 드러내며 로맨스에 힘을 실었다.

라스타를 둘러싼 미스터리도 수면 위로 떠올랐다. 그녀가 숨겨온 과거를 알고 있는 로테슈 자작(박호산)이 직접 찾아와 의미심장한 발언을 던지며 긴장감을 높였다. 여기에 라스타의 임신 소식까지 전해지면서 황실은 또 다른 혼란에 빠졌다.

배신과 갈등이 거듭되는 상황에서도 황후로서의 품격을 잃지 않는 나비에, 그런 그녀의 곁을 지키며 위로를 건네는 하인리의 모습은 두 사람의 관계에 대한 기대를 키웠다. 라스타가 감춰온 과거는 무엇이며, 갑작스러운 임신 소식은 황실에 어떤 변화를 가져올지 다음 이야기에 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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