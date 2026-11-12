‘사이버펑크 2077’ 블리자드 배틀넷 입점…‘엣지러너2’ 업데이트도 적용

블리자드 엔터테인먼트 제공

블리자드 엔터테인먼트의 PC 게임 플랫폼 배틀넷(Battle.net)에서 CD 프로젝트 레드의 오픈월드 RPG ‘사이버펑크 2077(Cyberpunk 2077)’을 만날 수 있게 됐다.

12일 블리자드는 사이버펑크 2077의 배틀넷 합류와 함께 무료 업데이트 엣지러너 2(Edgerunners 2) 제공 소식을 알렸다.

신규 스토리와 장비, 캐릭터 외형 설정 및 탐험 콘텐츠 등이 추가돼 신규 이용자뿐 아니라 기존 플레이어도 새로운 방식으로 나이트 시티를 즐길 수 있다.

사이버펑크 2077은 미래 대도시 나이트 시티를 무대로 펼쳐지는 오픈월드 RPG다. 배틀넷 이용자는 게임 본편과 확장팩 팬텀 리버티(Phantom Liberty)를 각각 구매할 수 있으며, 두 콘텐츠를 한데 묶은 얼티밋 에디션(Ultimate Edition)도 선택할 수 있다.

이번 무료 업데이트는 애니메이션 사이버펑크: 엣지러너 2와 연계한 콘텐츠가 특징이다. 작품 속 인물이 등장하는 전용 퀘스트를 비롯해 신규 의상과 무기가 추가되며, 두 애니메이션의 수록곡 16곡을 감상할 수 있는 라디오 방송국도 새롭게 선보인다.

게임플레이와 탐험 요소도 확장됐다. 글램닥(Glamdocs)을 통해 사이버웨어의 색상과 디자인 등 외형을 변경할 수 있으며, 새로운 특전을 활용하면 양손에 권총 또는 리볼버를 하나씩 장착해 전투를 펼치는 것도 가능하다. 모드 플랫폼 모드닷아이오(Mod.io)와 연동한 크로스 플랫폼 모드 지원 기능도 도입됐다.

이와 함께 나이트 시티의 주요 장소와 도시의 역사를 살펴볼 수 있는 나이트 시티 투어가 추가됐다. 도시 곳곳을 탐험하며 수집할 수 있는 신규 마이너 아르카나 타로 카드 12장도 만나볼 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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