화홍병원, 수원 KT소닉붐 공식 지정병원 협약 기념 이벤트 진행

(좌)수원 KT소닉붐 최창환 단장 (우)화홍병원 이세호 병원장. 사진=화홍병원

수원 권선구에 위치한 화홍병원(병원장 이세호)이 수원 KT 소닉붐 프로농구단과 공식 지정병원 협약을 체결한 것을 기념해 지역 주민과 농구팬들을 위한 특별 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

화홍병원은 이번 협약을 통해 KT 소닉붐 선수들의 건강관리와 부상 예방 및 치료를 위한 전문 의료서비스를 지원하고 홈경기 선수 및 관중을 위한 의료지원 등 다양한 분야에서 협력을 이어가고 있다.

특히 선수들의 경기력 유지와 부상 후 원활한 회복을 돕기 위해 정형외과를 비롯한 전문 진료과의 의료 역량을 활용하고 선수들의 건강 상태를 체계적으로 관리할 수 있도록 메디컬 테스트와 맞춤형 진료서비스 등을 제공할 계획이다.

이번 이벤트는 공식 지정병원 협약을 기념하는 동시에 지역 주민들에게 화홍병원과 KT 소닉붐의 새로운 동행을 알리고 스포츠를 통해 지역사회와 소통하는 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

화홍병원은 이번 행사를 통해 지역 주민과 농구팬들이 함께 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 선보이며 프로스포츠와 지역의료가 함께 만들어가는 협력의 의미를 전달할 예정이다.

이세호 화홍병원장은 “수원을 대표하는 프로농구단 KT 소닉붐과 공식 지정병원으로 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 전문적인 의료서비스를 지원하는 것은 물론 이번 기념 이벤트를 통해 지역 주민들과 더욱 가까이 소통하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

이어 “앞으로도 지역 스포츠 발전과 시민들의 건강 증진을 위해 다양한 협력 활동을 이어가며 지역사회와 함께 성장하는 종합병원으로서의 역할을 충실히 수행하겠다”고 덧붙였다.

이번 이벤트는 화홍병원과 수원 KT 소닉붐의 공식 지정병원 협약을 기념해 마련됐으며 지역 주민과 농구팬들이 함께 참여할 수 있도록 진행될 예정이다.

이벤트 일정과 참여 방법 등 자세한 사항은 화홍병원 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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