‘의사 가수’ 이진영, ‘엄마가 미쳤어요’에 힘 더한다…OST ‘왜 이제야’ 14일 공개

‘의사 가수’ 이진영이 처음으로 드라마 OST 가창에 참여한다.

이진영은 오는 14일 KBS1 일일드라마 ‘엄마가 미쳤어요’ OST ‘왜 이제야’를 발매한다.

서정적인 어쿠스틱 기타 연주와 이진영의 따뜻한 음색이 어우러진 발라드곡이다. 늘 곁에 있어 소중함을 미처 깨닫지 못했던 상대를 향한 미안함과 뒤늦게 알게 된 사랑의 감정을 담았다.

‘왜 이제껏 너를 앞에 두고도 몰랐을까 / 익숙함에 몰랐나봐 아니 모른척 했나봐 / 내 사랑이 좀 서툴러 기다리게 했나봐’라는 가사를 통해 익숙함에 가려져 있던 진심을 표현했다. 이진영의 부드러운 보컬이 더해져 극 중 인물들의 감정선을 뒷받침할 예정이다.

이번 곡에는 작곡가 고병식과 버저비터, 이형성이 참여했다.

이진영은 현직 피부과 대표원장이자 인플루언서로 활동하고 있는 가수다. ‘의사 가수’라는 수식어로 가요계에 데뷔한 이후 트로트와 발라드 등 다양한 장르의 음악을 선보여 왔다. 이번 ‘왜 이제야’를 통해 처음으로 드라마 OST에 도전하며 활동 영역을 넓혔다.

‘엄마가 미쳤어요’는 평생 자식을 위해 살아온 엄마 조미미(김희정)가 자신의 삶을 찾아 나서는 이야기를 그린 가족 드라마다. 성준해 PD가 연출하고 나승현 작가가 극본을 맡았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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