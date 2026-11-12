윤토벤, ‘사랑이 온다’ OST 참여…14일 ‘어떤 일이 있대도’ 발매

싱어송라이터 윤토벤이 ‘사랑이 온다’ OST에 참여한다.

윤토벤은 오는 14일 KBS2 주말드라마 ‘사랑이 온다’ OST ‘어떤 일이 있대도’를 발매한다. 윤토벤이 직접 작사·작곡에 참여한 정통 발라드다.

서로를 향한 깊은 그리움과 상처를 보듬는 마음을 담은 곡이다. ‘아무 말도 하지 않아도 다 알 수 있어 / 애써 웃는 네 모습 왜인지 나와 같아서’라는 가사로 상대의 아픔을 이해하는 마음을 표현했다.

후렴구의 ‘사랑한다 보고싶다 어떤 일이 있대도 / 네 곁을 지키고 싶은 내 마음을 알까’라는 노랫말에 윤토벤 특유의 담백하고 감미로운 음색을 더해 애절한 분위기를 완성했다. 섬세한 스트링 선율과 보컬이 어우러져 극 중 인물들의 감정선을 뒷받침할 예정이다.

작사·작곡에는 윤토벤과 낭만이 참여했으며, 편곡은 프로듀서 고병식과 이형성이 맡았다.

윤토벤은 그동안 10CM의 ‘이 밤을 빌려 말해요’, 카더가든의 ‘가까운 듯 먼 그대여’ 등 여러 곡을 작업하며 작곡가이자 싱어송라이터로 활동해 왔다.

‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 관계를 회복해 가는 두 남녀의 이야기를 그린 드라마다. 홍석구 PD가 연출하고 이경희 작가가 극본을 맡았으며 하석진, 안희연 등이 출연한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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