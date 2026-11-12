‘스트릿 레스토랑 파이터’, 로즈 도르 어워즈 노미네이트…글로벌 경쟁력 눈길

‘스트릿 레스토랑 파이터’가 국제 방송 시상식 ‘2026 로즈 도르 어워즈(Rose d’Or Awards)’ 최종 후보에 올랐다.

12일 CJ ENM에 따르면 tvN ‘스트릿 레스토랑 파이터’는 지난 10일(현지시간) 발표된 ‘2026 로즈 도르 어워즈’의 경쟁 리얼리티(Competition Reality) 부문 최종 후보로 선정됐다.

1961년 스위스에서 시작된 로즈 도르 어워즈는 드라마와 예능, 다큐멘터리 등 전 세계 방송 콘텐츠의 독창성과 완성도를 평가하는 국제 시상식이다. 올해는 전 세계에서 출품된 500편 이상의 작품 가운데 19개국 78편이 최종 후보에 이름을 올렸다.

지난 9월 종영한 ‘스트릿 레스토랑 파이터’는 20명의 요식업자가 실제 거리에서 장사를 펼치며 손님의 선택에 따라 생존과 탈락이 결정되는 서바이벌 예능이다. 이우형·김만희 PD가 연출을 맡았다.

기존 요리 서바이벌이 음식의 맛과 조리 과정에 집중했다면, 이 프로그램은 상권 분석부터 메뉴 가격 책정, 인테리어, 판매 전략까지 실제 장사의 전 과정을 경쟁 요소로 활용했다. 참가자들의 장사 실력과 경영 전략, 손님들의 선택에 따라 달라지는 결과를 보여주며 기존 요리 예능과 차별화를 꾀했다.

이번 후보 선정은 앞서 글로벌 콘텐츠 시상식 ‘리얼스크린 어워즈(Realscreen Awards)’ 후보에 오른 데 이은 성과다. ‘스트릿 레스토랑 파이터’는 두 국제 시상식에서 잇달아 후보로 선정되며 해외 무대에서도 주목받고 있다.

‘2026 로즈 도르 어워즈’ 최종 수상작은 오는 30일 영국 런던에서 열리는 시상식에서 발표된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]