SM 스크림레코즈 재빈, ‘시트론 스튜디오’ 첫 컴필레이션 앨범 발매

SM엔터테인먼트 산하 댄스 뮤직 레이블 스크림 레코즈 소속 프로듀서 재빈(Jaebin)의 파티 브랜드 시트론 스튜디오(Citron Studio)가 첫 컴필레이션 앨범을 발매한다.

시트론 스튜디오는 12일 첫 번째 하우스 컴필레이션 앨범 ‘Citron Cut Vol.1’(시트론 컷 볼륨 원)을 공개한다. 오는 14일에는 글로벌 DJ가 참여하는 발매 기념 파티도 개최한다.

시트론 스튜디오는 스크림 레코즈 소속 프로듀서 임레이(IMLAY)의 프로젝트 페르소나인 재빈이 론칭한 하우스 파티 브랜드다. ‘꾸밈없는 움직임’을 모토로 지난해 11월 첫 파티를 개최한 이후 하우스 음악을 중심으로 활동을 이어왔다.

이번 앨범에는 재빈을 비롯해 실리실키(Silly Silky), 밀림(MILLIM), 히킴(HE KIM), 디파츠(Departs), 드묵(Demuk), 다비코(Davico) 등이 참여했다. 빈티지 하우스부터 애시드, 올드스쿨, 소울풀 하우스, 이탈로 디스코까지 다양한 장르의 음악을 담았다.

앨범 발매를 기념한 릴리즈 파티는 오는 14일 오후 10시 서울 이태원 클럽 플랙(FLAC)에서 열린다. 앨범 참여 아티스트들과 함께 스페인 출신 DJ 겸 프로듀서 토니 바르가(Toni Varga)가 헤드라이너로 무대에 오른다.

토니 바르가는 글로벌 파티 브랜드 엘로우(elrow)의 레지던트 DJ로, 2004년부터 2010년까지 스페인 이비자의 클럽 암네시아(Amnesia Ibiza)에서도 활동했다. 투모로우랜드, 크림필즈, 암스테르담 댄스 이벤트(ADE) 등 세계 주요 음악 행사에 참여했으며, 50여 개국에서 공연을 펼쳤다. 또한 여러 레이블을 통해 40장 이상의 음원을 발표했다.

릴리즈 파티 티켓은 패션 플랫폼 크림(KREAM)과 글로벌 클럽 컬처 플랫폼 레지던트 어드바이저(Resident Advisor)를 통해 예매할 수 있다.

스크림 레코즈 측은 “‘Citron Cut Vol.1’은 Jaebin과 동료 아티스트들이 빚어낸 시트론 스튜디오 사운드의 첫 결과물”이라며 “앨범 발매와 더불어 이비자를 대표하는 아티스트 Toni Varga와 그 사운드를 플로어에서 처음 선보이는 만큼 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]