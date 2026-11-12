엔믹스, 쇼케이스 열고 日데뷔 신고식…12월9일 일본 정식 데뷔

(사진제공=JYP엔터테인먼트)

그룹 엔믹스(NMIXX)가 일본 정식 데뷔를 앞두고 도쿄에서 쇼케이스를 개최하며 현지 팬들과 만났다.

엔믹스는 지난 7~8일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 데뷔 쇼케이스 ‘NMIXX JAPAN DEBUT SHOWCASE "N=MIXX"’를 개최했다. 이번 공연은 오는 12월 9일 일본 데뷔 베스트 앨범 ‘N=MIXX’(엔이퀄믹스) 발매를 앞두고 마련됐다.

(사진제공=JYP엔터테인먼트)

먼저 ‘Love Me Like This’(러브 미 라이크 디스)로 공연의 포문을 열고 대표곡을 비롯한 총 20곡의 무대를 선보였다. 특히 일본 데뷔 앨범에 수록되는 ‘O.O’(오오), ‘DASH’(대시), ‘KNOW ABOUT ME’(노 어바웃 미), ‘Blue Valentine’(블루 밸런타인), ‘긴 소원 (Birthday Wish)’(버스데이 위시)의 일본어 버전을 처음 공개해 팬들의 호응을 얻었다.

공연에서는 다양한 토크와 게임 코너도 진행됐다. 일본 방송인 후루야 마사유키가 진행을 맡은 가운데 멤버들은 새 앨범에 관한 이야기를 나누며 팬들과 소통했다. 일본 밴드 녹황색사회의 ‘Mela!’를 커버하는 특별 무대도 선보였다.

(사진제공=JYP엔터테인먼트)

앙코르 무대에서는 엔믹스의 일본 데뷔를 축하하는 케이크가 깜짝 등장했다. 멤버들은 팬들과 함께 데뷔를 앞둔 설렘을 나누며 공연을 마무리했다.

엔믹스는 “저희의 일본 데뷔 시작을 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다. 긴장했었는데 막상 무대에 서니 시간이 순식간에 지나갔다. 행복했던 이틀이었고 기쁜 추억이 생겨 미래가 더욱 기대된다. 앞으로도 자주 만나자. 여러분은 마음이 편안해지는 존재다. 사랑한다”고 소감을 밝혔다.

엔믹스는 오는 12월 9일 일본 데뷔 베스트 앨범 ‘N=MIXX’를 발매하고 현지에서 정식 데뷔한다. 이어 12~13일 나고야 아이치 쿠로코군 홀에서 쇼케이스를 열고 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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