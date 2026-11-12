‘붉은사막’, 골든 조이스틱 ‘올해의 PC 게임’ 수상…글로벌 경쟁력 입증

펄어비스 제공

펄어비스의 ‘붉은사막 인핸스드(Crimson Desert Enhanced)’가 글로벌 게임 시상식에서 PC 게임 부문 최고 영예를 안았다.

펄어비스는 ‘붉은사막 인핸스드’가 영국 런던에서 열린 ‘골든 조이스틱 어워드 2026’에서 ‘올해의 PC 게임(PC Game of the Year)’으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

올해로 44회째를 맞은 골든 조이스틱 어워드는 1983년 시작된 세계적인 게임 시상식이다. 게임 전문 매체와 업계 전문가들의 평가뿐 아니라 전 세계 이용자들의 투표를 반영하는 대중 참여형 시상식으로도 잘 알려져 있다.

이번 수상은 글로벌 게임 시장에서 경쟁하는 다양한 작품을 제치고 이용자들의 선택을 받았다는 점에서 의미가 있다. 앞서 붉은사막 인핸스드는 영국 게임 개발자 컨퍼런스인 디벨롭 콘퍼런스가 주관하는 디벨롭 스타 어워드에서 기술 혁신상(Best Technical Innovation)을 수상했다. 또한 중국 게임 혁신 어워드 2026에서도 최고의 인터내셔널 게임(Best International Game Award)에 이름을 올렸다.

게임 콘텐츠 확장과 이용자 평가도 이어지고 있다. 지난 10월 30일 첫 다운로드 콘텐츠(DLC)인 ‘미지의 여정’을 선보였으며, 글로벌 게임 평점 사이트 메타크리틱에서는 83점을 기록했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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