코르티스, 글로벌 대세 맞네…벌써 스포티파이 15억 스트리밍

사진=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 스포티파이 누적 스트리밍 15억 회를 돌파하며 글로벌 음원 시장에서 존재감을 입증했다.

12일 소속사에 따르면 지난 10일 기준 코르티스의 전체 발표곡 스포티파이 누적 스트리밍 횟수는 15억 55만 회를 기록했다. 최근 5년 내 데뷔한 K-팝 보이그룹 가운데 가장 높은 수치다.

이번 기록은 미니 1·2집과 소니 픽쳐스 애니메이션 ‘GOAT’ 삽입곡 ‘Mention Me’(멘션 미) 등을 포함해 총 16개 트랙으로 달성했다. 특히 올해에만 약 12억 회의 스트리밍을 기록하며 글로벌 음원 시장에서 영향력을 확대했다.

지난 4월 발매한 미니 2집 타이틀곡 ‘REDRED’(레드레드)는 누적 스트리밍 2억 7600만 회를 넘어섰다. 미니 1집 수록곡 ‘GO!’(고!)와 ‘FaSHioN’(패션)도 각각 2억 6700만 회, 2억 4800만 회를 기록했다. 이 밖에도 ‘JoyRide’(조이라이드) 1억 2000만 회, ‘What You Want’(왓 유 원트) 1억 1900만 회 등 여러 곡이 1억 회를 돌파했다.

월간 청취자 수에서도 성과를 거뒀다. 코르티스는 지난 8월 27일 기준 스포티파이 월간 청취자 1294만 7465명을 기록하며 자체 최고치를 경신했다. 이는 역대 K-팝 보이그룹의 월간 청취자 최고 기록 가운데 세 번째로 높은 수치다. 이후에도 월간 청취자 1000만 명 이상을 유지하고 있다.

국가별로는 미국에서 가장 많은 청취자가 유입됐으며 인도네시아, 브라질, 멕시코, 한국, 일본, 필리핀, 인도 등에서도 음악을 소비한 것으로 나타났다.

코르티스는 올해 한국과 북미, 일본에서 개최한 첫 투어 ‘PUT YOUR PHONE DOWN’(풋 유어 폰 다운)을 전석 매진시켰다. 또한 ‘롤라팔루자 시카고’와 ‘2026 포뮬러 원 싱가포르 그랑프리’ 등 대형 행사에 출연하며 해외 활동을 이어갔다.

연말 주요 음악 시상식에서도 후보에 이름을 올렸다. 오는 15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 ‘2026 멜론뮤직어워드’에서는 ‘올해의 아티스트’, ‘올해의 앨범’, ‘올해의 베스트송’ 후보에 올랐다. 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되는 ‘2026 마마 어워즈’에서는 ‘올해의 앨범’, ‘남자 그룹상’ 등의 후보로 선정됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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