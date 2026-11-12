신민아, 말 한마디로 참교육…전 세계 홀린 '재혼 황후' 사이다 어록

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신민아가 통쾌한 한마디로 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 신민아는 남편인 황제 소비에슈와 그의 정부 라스타의 무례한 태도에도 흔들림 없이 황후의 위엄을 지키는 나비에 역을 맡아 활약 중이다.

특히 상대의 허를 찌르는 대사와 이를 더욱 강렬하게 만드는 신민아의 섬세한 연기력이 어우러지며 나비에의 사이다 매력이 극대화되고 있다.

3화에서는 나비에가 라스타를 향해 의미심장한 한마디를 건넸다. 친해지고 싶다며 다가오는 라스타에게 나비에는 미소를 잃지 않은 채 “네 다음에 정부가 오면 그때 그 정부와 친하게 지내면 되겠구나”라고 응수했다. 선대 황제 역시 여러 정부를 두었다는 사실을 언급하며 조금만 기다리면 함께 공놀이를 할 수 있을 정도로 친구가 많아질 것이라고 덧붙인 것. 차분한 말투 속에 날카로운 의미를 담아낸 나비에의 대응은 시청자들에게 짜릿한 통쾌함을 안겼다.

4화에서는 소비에슈를 향한 나비에의 거침없는 발언이 눈길을 끌었다. 신년회에서 서왕국 왕자 하인리와 나눈 대화를 두고 소비에슈가 비꼬는 듯한 태도를 보이자 나비에는 “바람둥이라고 다 재미있지는 않죠”라고 받아쳤다. 상대의 의도를 정확히 간파하고 주저 없이 정곡을 찌르는 모습은 물론, 신민아의 차가운 눈빛 연기까지 더해져 장면의 몰입도를 높였다.

소비에슈의 일방적인 요구를 단호하게 거절하는 장면도 빼놓을 수 없다. 부틀린 가에서 열리는 라스타의 축하연에 참석하라는 남편의 요구에 나비에는 응하지 않았다. 오히려 자신에게 질투가 많다며 비아냥거리는 소비에슈를 향해 “폐하와 정부의 일에 저를 끌어들이지 마십시오. 폐하 선에서 해결하십시오”라고 선을 그었다. 남편의 무례한 태도에도 감정적으로 흔들리지 않고 자신의 입장을 분명히 밝히는 나비에의 모습이 시원한 여운을 남겼다.

5화에서도 소비에슈를 향한 나비에의 사이다 발언은 이어졌다. 소비에슈가 나비에 몰래 황후의 이름으로 라스타에게 선물을 보낸 뒤 오히려 적반하장식 태도를 보이자, 나비에는 잘못된 사실부터 바로잡으라고 요구하며 물러서지 않았다. 특히 자신에게 반말로 응수하는 소비에슈를 향해 “반말하지 마, 소비에슈”라고 단호하게 일갈해 강렬한 인상을 남겼다. 앞서 해당 장면을 담은 예고편이 200만 뷰를 돌파하며 화제를 모았던 만큼, 본편에서 공개된 신민아의 단호한 연기 역시 시청자들에게 높은 카타르시스를 선사했다.

이처럼 신민아는 우아한 분위기와 단단한 카리스마를 동시에 갖춘 나비에를 자신만의 색깔로 완성하며 호평을 얻고 있다. 상대의 무례함에 휘둘리지 않고 품격 있는 말로 되받아치는 나비에의 활약이 이어지는 가운데, 앞으로 남은 4회에서는 또 어떤 명대사와 반전 매력으로 시청자들을 사로잡을지 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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